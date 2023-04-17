مخطط وكالة أنباء هاوار 17 – 4 - 2023

بعد مرور أكثر من شهرين على أول زلزال ألحق أضراراً جسيمة بمدينة حلب، لا تزال حكومة دمشق تتغاضى عن ترميم كليات جامعة حلب، فيما ينتقد الطلبة إهمالها وعدم اكتراثها بأرواحهم.

تبنّت المملكة العربية السعودية مؤخراً سياسة "لا مشاكل" مع محيطها الإقليمي، وذلك بعد أن شعرت المملكة بابتعاد الولايات المتحدة عنها؛ نتيجة تركيز الأخيرة على الصراعات الدولية المتمثلة في الصراع على النفوذ بين واشنطن وبكين من جهة وواشنطن وموسكو من جهة أخرى.

يصادف اليوم 17 من نيسان ذكرى جلاء الفرنسيين عن سوريا عام 1946، لتعود البلاد وتشهد احتلالات هي الأخطر منذ قيام الجمهورية السورية، إذ يرى المعارض، فراس قصاص، أن سياسات حكومة دمشق هي التي تسببت بعودة الاحتلال، مشيراً إلى أن الاحتلال التركي هو الأخطر؛ كونه يضيف إلى صيغته الاحتلالية بعداً استيطانياً وتهجيرياً.

أمام مسؤولية تاريخية في إظهار أهم حقبة في تاريخ كردستان والعراق الحديث؛ فشل منتجو مسلسل "ليلة السقوط" من نقل وقائع تراجيديا شنكال والموصل؛ بينما تم تحويل المسألة الإنسانية إلى مسألة سياسية بعيداً عما عاشه آلاف الإيزيديين والعراقيين خلال هجوم داعش.

أكدت رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عدالت عمر، أن أيديولوجية تحرر المرأة للقائد عبد الله أوجلان أسهمت بشكل كبير في قيادة المرأة لثورة 19 تموز 2012، وشددت على وجوب تصعيد وتيرة النضال من أجل كسر العزلة وضمان حريته الجسدية. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA