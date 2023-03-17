مخطط وكالة أنباء هاوار 17 – 3 - 2023

تفرض دولة الاحتلال التركي عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان؛ بهدف إبعاده عن شعبه، فيما أكدت شخصيات من مؤسسات المجتمع المدني في دير الزور شمال وشرق سوريا، على مواصلة النضال حتى تحريره جسدياً، وطالبوا منظمات حقوق الإنسان وحماية حقوق السجناء التي لم تحرك ساكناً إلى الآن بإنهاء هذه العزلة والاعتقال(مرفق بالصور والفيديو).

غُيرت كافة ملامحها، لم تعد تشبه نفسها، تحولت لمدينة مهجورة لا يعلو فيها سوى صوت الظلم والظلام، استوطنها اًناس أشبه بالوحوش حفاة القدمين، هنا الحديث عن عفرين بعد 6 سنوات من الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

بعيداً عن كل المناشدات الدولية بحماية النساء من العنف، وحقّهن بالعيش الكريم، تقاوم نساء فلسطين بطرق عدة ويناضلن، لتحصيل حقوقهن حيث يواجهن من جهة ممارسات السلطات الإسرائيلية ومن جهة أخرى ممارسات المجتمع الذكوري والتمييز المجتمعي(مرفق بالصور ).

يعيد مجسم المرأة الفراتية الذي نُصب حديثاً في الرقة إلى الذاكرة مجسمات أخرى مماثلة في شمال وشرق سوريا، تختصر نضالات المرأة العربية والكردية والسريانية وتكافئ جهودها(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

لا يبدو أن هناك نهاية قريبة للأزمة السياسية في ليبيا، فكلما بدت طاقة نور في النفق الليبي المظلم سعت بعض الأطراف السياسية لطمسها من أجل البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة حتى لو كان ذلك على حساب المواطن الليبي الذي أنهكته الصراعات السياسية والعسكرية الممتدة منذ 2011(مرفق بالصور).

انشغلت الأوساط السياسية والإعلامية في العالم خلال الأيام الماضية بمتابعة استئناف العلاقات السعودية – الإيرانية برعاية صينية وذلك بعد عقود من الخلاف، فما هي الدوافع والأهداف من ذلك؟ وما هي إمكانية التقدم في هذا المسار؟(مرفق بالصور).

ANHA