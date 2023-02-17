مخطط وكالة أنباء هاوار 17 – 2 – 2022

يدلي مجلس ناحية تل رفعت والهلال الأحمر الكردي في مقاطعة الشهباء، ببيان إلى الرأي بخصوص هجمات الاحتلال التركي واستهدافه للمواطنين، ذلك في الساعة 12.00(مرفق بالصور والفيديو).

بتنظيم من مجمع حليق الرياضي بالتعاون مع هيئة الشباب والرياضة في إقليم الجزيرة، تنطلق بطولة نوروز الكبرى لكرة القدم، لعام 2023 وذلك بمشاركة 32 فريق وذلك على أرضية ملعب اليا بقرية حليق في كركي لكي، الساعة 19.00(مرفق بالصور والفيديو).

عدّت شخصيات سورية أن اختطاف القائد عبد الله أوجلان ووفض العزلة عليه إرهاباً دولياً، شددوا على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف التنظيمات الاجتماعية والأحزاب السياسية لتحقيق حريته الجسدية(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح جمال شيخ باقي أنّ مواصلة دولة الاحتلال التركي شنّ هجماتها على الرغم من دعوة منظومة المجتمع الكردستاني إلى إيقاف العمليات العسكريّة بسبب كارثة الزلزال وعرقلتها وصول المساعدات المرسلة من قبل الإدارة الذاتيّة لمنكوبي هذا الزلزال تعدّان استمراراً للمؤامرة(مرفق بالصور والفيديو).

تواجه تركيا خلال الفترة المقبلة ارتدادات عديدة للزلزال المدمر لكن هذه المرة ستكون ارتدادات سياسية حيث تزايدت حدة الاتهامات لمؤسسات الدولة التركية وأردوغان بالفساد والفشل بمواجهة تداعيات الزلزال وذلك بالتزامن مع اقتراب الانتخابات التركية، فكيف سينعكس ذلك على حظوظ أردوغان في الانتخابات؟(مرفق بالصور).

دفعت الأرقام المتزايدة في عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا؛ للحديث عن حقيقة وجود أسباب مادية أو جغرافية، ساهمت بشكل كبير في وصول الزلزال لهذا الشكل التدميري، فما علاقة السدود التي بنتها تركيا بحدوث الزلزال الأخير؟(مرفق بالصور).

المرأة

كتبت نساء في شمال وشرق سوريا، نحو 11 ألف رسالة للقائد عبد الله أوجلان، يعبرن فيها عن مدى ارتباطهن بأفكاره وبخاصة المتعلقة بتحرر المرأة ويسلطن الضوء على ضرورة تصعيد النضال من أجل الحرية الجسدية للقائد أوجلان(مرفق بالصور والفيديو).

مقال

منذ عام 1978 عشت في بيروت وانضويت لصفوف الثورة الفلسطينية وفي تلك الفترة تعرفت على الثوار الكرد، وبعد الإعلان عن تأسيس حزب العمال الكردستاني؛ بقيادة الزعيم عبد الله أوجلان في تركيا ، حاولت الدولة التركية القضاء على الحزب وقيادته بكافة الطرق والسبل، لذلك خرج القائد عبد الله أوجلان من تركيا صوب روج آفا عام 1979(مرفق بالصور).

ANHA