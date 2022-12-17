مخطط وكالة أنباء هاوار 17 – 12 – 2022

تدلي حركة الهلال الذهبي في ناحية تل تمر ببيان حول العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان في الساعة الـ 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

تدلي هيئة التربية والتعليم لإقليم عفرين ببيان إلى الرأي العام بخصوص حصار حكومة دمشق وتعليق الدوام المدرسي في مقاطعة الشهباء في الساعة 11:00 بناحية الأحداث التابعة للمقاطعة. (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه ندوة حوارية حول العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان في الساعة الـ 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

يجتمع مجلس ناحية تل حميس مع أهالي الناحية لوضعهم في صورة آخر المستجدات السياسية على الساحة السورية وشمال وشرق سوريا، في الساعة 12.00.(مرفق بالصور والفيديو).

تُقام مراسم تشييع غيابية لمقاتل ومقاتلة (المقاتل ميليتان جودي والمقاتلة أفنت آندوك) في قوات الدفاع الشعبي استشهدا في مناطق الدفاع المشروع أثناء تصديهما لهجمات جيش الاحتلال التركي. تجري المراسم بناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء في الساعة 14:00. (مرفق بالصور والفيديو).

يتظاهر أهالي مقاطعة الشهباء ومهجرو عفرين ضد حصار حكومة دمشق وذلك في ناحية الأحداث في الساعة 14:30. (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس سوريا الديمقراطية ندوة حوارية في مدينة قامشلو تحت عنوان " الاعتداءات التركية وتأثيرها على مسار الحل السياسي السوري" في الساعة الـ 16:00. (مرفق بالصور والفيديو).

في الذكرى السنويّة الخامسة لاستشهاد الزميل رزكار آدانمش، لا تزال ذكراه حيّةً وحاضرةً لدى زملائه، إذ يسيرون على خطاه معزّزين النضال في سبيل كشف الحقائق. (مرفق بالصور بالفيديو).

اشتكى مصابون بأمراض مزمنة من أهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية من تبعات الحصار الذي تفرضه "الفرقة الرابعة" عليهم. (مرفق بالصور والفيديو).

أشاد الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في حزب الاتحاد الديمقراطي بإقليم الفرات، بكر حج عيسى، بمقاومة شعب شمال وشرق سوريا في وجه دولة الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد مواطنو مدينة الحسكة، أن لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT)، تخدم سياسات دولة التركي بشكل مباشر وتتهرب من واجباتها الأخلاقية، مشددين. (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت الصحفية اللبنانية، نعمت بدر الدين، أن استهداف الصحفيين من قبل تركيا، كما حصل مع مراسلنا، عصام عبد الله؛ يهدف لطمس الحقائق عن العالم، ويرتقي إلى مستوى جريمة حرب، وطالبت بتحريك دعاوى قضائية ضد تركيا في كل المحافل. (مرفق بالصور).

ANHA