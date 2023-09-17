مخطط وكالة أنباء هاوار 17-9-2023

استنكرت عضوات مجلس تجمُّع نساء زنوبيا العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد لله أوجلان والصمت الدولي حياله، وأكدن على رفع وتيرة النضال لتحقيق حريته الجسدية(مرفق بالصور والفيديو).

تحرم هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، أهالي مدينة منبج في الريف الشمالي من ممارسة حياتهم الطبيعية، جراء ما يتعرضون له من عمليات قنص من قبل المرتزقة، من نقاط تمركزهم في ريف مدينة جرابلس المحتلة، إلى جانب قصفهم المدفعي(مرفق بالصور والفيديو*.

ذكرت عضوة جمعية المرأة الحرة في روجهلات كردستان، ميديا روجهلات، أن الشعب في روجهلات كردستان وإيران لم يتراجع ويستعد لتنظيم نشاطات جديدة، وقالت: "الحكومة الإيرانية تريد تنفيذ هجوم لمنع هذه النشاطات"(مرفق بالصور).

أعلن أعضاء وقادة سابقون في ما يسمى الائتلاف السوري وفاته على خلفية تحكّم تركيا بقراراته وانتخاباته وذلك في وقت أدى مواصلة إقبال الأهالي المكثف إلى ساحات التظاهر في السويداء إلى قلق وإحراج حكومة دمشق، فيما هدد الإعلان عن "الممر الاقتصادي الجديد" فاعلية مبادرة الحزام والطريق الصينية(مرفق بالصور).

أوضحت هيئة الإدارات المحلية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن مشاريع تعبيد الطرق في المنطقة مستمرة، بينما وصلت بعضها إلى مراحلها الأخيرة، فيما لدى الهيئة مخططات ومشاريع أخرى سيتم العمل عليها في الوقت الحالي وخلال العام المقبل(مرفق بالصور والفيديو).

تلامذة وطلاب أكاديمية يكتا هركول التي تأسست مع ثورة روج آفا، اجتمعوا سوية وأسسوا فرقة فنية، ووصلوا اليوم إلى مستوى تأسيس مركز للثقافة والفن. يعلّمون أطفال وطنهم الفن والموسيقا(مرفق بالصور والفيديو).

يعيش أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية حالة من الترقب لعدم معرفتهم حتى الآن، فيما إذا كان مازوت التدفئة سيوزّع عليهم أم لا؟ في مشهد يعيشونه عند حلول الشتاء، نتيجة استمرار حصار حكومة دمشق، الأمر الذي يزيد من معاناتهم، وخاصة أن طفلين توفيا الشتاء الماضي نتيجة البرد(مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي ناحية الدرباسية جثمان القيادية في وحدات حماية المرأة إيمان درويش الاسم الحركي شرفين وذلك بمزار الشهيد رستم جودي بقرية بركفري في تمام الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يشيع اهالي إقليم الفرات جثمان الشهيدة جاندا جودي المقاتلة في وحدات حماية المرأة وذلك في مزار الشهيدة دجلة بمدينة كوباني، كما ويقدم أهالي منبج واجب العزاء لذوي الشهيدة نوجان أوجلان الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

يعقد حزب الاتحاد الديمقراطي في تل حميس بمقاطعة قامشلو اجتماعاً لوجهاء وشيوخ العشائر العربية في الناحية ، في مبنى المركز الثقافي ، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

تحت عنوان "الاستراتيجية التاريخية للعلاقات الكردية العربية وفق فلسفة القائد عبدالله أوجلان" يعقد حزب الاتحاد الديمقراطي PYD الملتقى السوري الثاني في صالة الأرض السعيدة في مدينة الرقة ، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو)

تحت شعار "اقضوا على خيانة برزاني وانصروا معركة الحرية، تنظم حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة تظاهرة في منطقة الـ7كيلو بريف دير الزور الغربي، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو)

يعقد اتحاد المرأة الإيزيدية ومؤتمر ستار في مقاطعتي الشهباء وعفرين، جلسة حوارية حول دور المرأة في الثورات العالمية والثورات المستقبلية، تعقد في صالة " أخين ولات" في ناحية فافين، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يستمر مهرجان الشهيدة روناهي باور للدبكات في يومه الثاني بمشاركة فرق فنية شعبية من كافة مدن ونواحي شمال وشرق سوريا وذلك في مركز آرام ديكران في بلدة رميلان (مرفق بالصور والفيديو)

- يخرج أهالي ناحية الدرباسيه في تظاهرة حاشدة تنديدا بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، الساعة 16.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في الشهباء ، مراسم تشييع للشهيدين روجدا وسيبان وذلك إلى مثواهما الأخير في مزار شهداء مقاومة العصر، الساعة 17.00(مرفق بالصور والفيديو).