مخطط وكالة أنباء هاوار 17-10-2023

أشادت شخصيات وطنية وسياسية وثقافية بأهمية الحملة العالمية (الحرية لأوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية)، التي أطلقت في 74 مدينة حول العالم في 10 تشرين الأول الجاري(مرفق بالصور والفيديو).

ناضلا من أجل بناء وطن حر؛ وقوات مكافحة المخدرات كانت وسيلتهما لإنارة منارةً حلمها الذي كان يسعيان لتحقيقه في بناء مجتمع حر وسليم، ولكن يد الغدر طالتهما ليستشهدا برفقة 27 شهيداً أثناء تلقيهم التدريبات على آلية النضال والكفاح ضد كل من يسعى إلى تخريب مجتمعهم(مرفق بالصور والفيديو).

أكد أهالي مقاطعة قامشلو على اصرارهم السير على طريق المقاومة أمام الهجمات التي تشن على مناطقهم من قبل دولة الاحتلال التركية، وأكدوا: "لن تكسر إرادتنا لأننا نتبنى درب شهدائنا في النضال ونحن شعب تواق للحرية"(مرفق بالصور والفيديو).

أكد أهالي مقاطعة الحسكة أن الرد على هجمات دولة الاحتلال التركي حق مشروع، وقوات سوريا الديمقراطية الممثل الشرعي لأهالي المنطقة والرادع لتلك الهجمات(مرفق بالصور والفيديو).

استهدف الاحتلال التركي خلال هجماته الأخيرة على أرياف عين عيسى ومقاطعة كري سبي في إقليم الفرات المرافق الخدمية، ما أدى إلى خروج معظمها عن الخدمة، وانقطاع المياه عن عدد من القرى(مرفق بالصور والفيديو).

تقدم شركة التطوير الزراعي في شمال وشرق سوريا، البذار المحسنة للمزارعين استعداداً للموسم الزراعي 2023-2024، وبأصناف معقمة ومغربلة(مرفق بالصور والفيديو).

تتزود محطة الدرباسية بالتيار الكهربائي من سد الفرات عوضاً عن مصدرها السابق بعد تعرضها لاستهداف من قبل الاحتلال التركي بشكلٍ اسعافي(مرفق بالصور والفيديو).

يقدم أهالي ناحية تل حميس في مقاطعة قامشلو واجب العزاء لذوي الشهيد المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية الشهيد ذيب حمود طريخم، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو)

تنصب المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا خيمة اعتصام في سياق فعاليات حملة "الحرية لأوجلان، حل سياسي للقضية الكردية" تستمر لمدة سبعة أيام على التوالي، وذلك أمام مبنى مفوضية الامم المتحدة المختصة بشؤون اللاجئين في مدينة قامشلو، في تمام الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يدلي أهالي مقاطعة الشهباء ومهجري عفرين، ببيان بصدد الحملة العالمية من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان، وذلك في حديقة القائد في ناحية أحداث، الساعة 10.00، وفي السياق يخرج أهالي ناحية الشدادي في مقاطعة الحسكة في مسيرة تضامنية مع الحملة العالمية ، والتي أطلقت في 10 تشرين الأول، وتنطلق من امام مركز حركة الشبيبة الثورية السورية في الناحية، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

تنظم المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان إلى جانب مباردة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان بحلب ، ندوة سياسية وذلك تحت شعار الحملة الدولية " الحرية لعبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية"، وذلك في كافيتريا طلة حلب الواقعة بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في تمام الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر مجلس عوئل الشهداء في مقاطعتي عفرين والشهباء، شهداء الكريلا اللذين استشهدوا بالسلاح الكيماوي لدولة الاحتلال التركي، وذلك بإشعال الشموع في مزار شهداء مقاومة العصر، الساعة 18.00(مرفق بالصور والفيديو).