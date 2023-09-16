مخطط وكالة أنباء هاوار 16 – 9 - 2023

في مثل هذا اليوم قبل سنة من الآن، وتحديداً في الـ 16من شهر أيلول من العام الماضي، اندلعت شرارة ثورة نسائية عارمة شهد لها التاريخ.. فتيلها كان مقتل شابة كردية في قلب العاصمة الإيرانية طهران على يد ما تسمى شرطة الأخلاق بحجة عدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح.. وللقصة بقية.

استنكر أهالي إقليم الجزيرة تواطؤ ومشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK والمجلس الوطني الكردي ENKS مع دولة الاحتلال التركي ضد الشعب الكردي وقضيته، وأوضحوا أن العمل مع المحتل خيانة وليست دبلوماسية. (مرفق بالفيديو والصور)

انطلقت انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في روجهلات كردستان وإيران بعد مقتل الفتاة الكردية جينا أميني وخلفت ورائها عاماً كاملاً. الاستعدادات تجري على قدم وساق لتنظيم فعاليات جماهيرية بالتزامن مع الذكرى الأولى للانتفاضة.

اعتبر تشكيل غرفة عمليات بركان الفرات خلال المعارك في كوباني ضد داعش، من بين 3 تجارب ناجحة تم اعتمادها لإنشاء قوات سوريا الديمقراطية. (مرفق بالفيديو والصور)

يتسبّب الاحتلال التركي ومرتزقته بحرمان أكثر من 31 ألف طالب من حقهم في التعليم، وتعريض حياة أكثر من 5 آلاف آخرين في خطر جراء القصف اليومي للقرى الآهلة بالسكان. (مرفق بالفيديو والصور)

تؤدي فرقة ساز وآواز الغنائية للشباب، الفن الغنائي الثوري، كأحد أدوات مواجهة الحرب الخاصة وتداعياتها على الشبيبة. (مرفق بالفيديو والصور)

شهدت الأيام الماضية الإعلان عن مشروع "الممر الاقتصادي الجديد" الذي يربط بين جنوب آسيا وأوروبا عبر الخليج العربي والشرق الأوسط، إذ يعتبر هذا المشروع هو الأهم على مستوى العالم، حيث يقدم طرقاً بديلة ويربط دولاً بأخرى لا توجد علاقات بينها، كما يقصي دولاً عديدة.

ينظم مؤتمر ستار وقفة احتجاجية ضمن حملتها "المرأة الحياة الحرة" في مدينة قامشلو امام مركز محمد شيخو، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور)

يدلى مؤتمر الاسلام الديمقراطي في ديرك بالتنسيق مع مؤتمر ستار، ببيان في الذكرى السنوية الأولى على انتفاضة روجهلات، وذلك في مركز مؤتمر ستار في المدينة، الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تشهد مقاطعة الحسكة فعاليات متنوعة بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى على انتفاضة روجهلات كردستان ومقتل الناشطة جينا اميني، حيث تشهد مدينة الحسكة و ناحية الشدادي وقفة احتجاجية، الساعة 10.00، فيما تنظم في مخيم سري كانيه، كما تنصب المبادرة الشعبية خيمة اعتصام في ناحية درباسية تنديدا بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، الساعة 08.30 (مرفق بالفيديو والصور).

تنطلق النسخة السادسة من مهرجان الشهيدة روناهي باور للرقصات والدبكات الشعبية في مركز ارام ديكران في بلدة رميلان، الساعة 15.00 (مرفق بالفيديو والصور)

يخرج اهالي مدينة منبج وريفها في مظاهرة جماهرية بالتزامن مع الذكرى السنوية لاستشهاد جينا أميني / مهسا أميني / تنطلق التظاهرة من كازية الحمدوني طريق الجزيرة، الساعة 9:30 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مؤتمر ستار في مدينة حلب تظاهرة دعماً لثورة المرأة في روجهلات كردستان وإيران، وذلك في الذكرى السنوية الأولى على استشهاد جينا أميني تحت شعار (المرأة الحياة الحرية)، وسيتجمع المشاركون من أمام صالة اجتماعات 8 آذار الواقعة بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود، الساعة الـ 10 صباحاً.

يشيع أهالي مدينة منبج وريفها جثمان الشهيدة شيلان احمد المقاتلة في مجلس منبج العسكري إلى في مزار الشهداء، الساعة 12.00 (مرفق بالفيديو والصور). يدلي مجلس المرأة في المؤتمر الاسلام الديمقراطي ببيان لاستذكار الشهيدة جينا أميني، في مقرها في مدينة منبج، الساعة 13:00 (مرفق بالفيديو والصور). يستذكر اهالي مقاطعة كوباني شهداء مدرسة سرزوري في مزار الشهيدة دجلة بمدينة كوباني، الساعة 13،00. (مرفق بالفيديو والصور).