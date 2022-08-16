مخطط وكالة أنباء هاوار 16 – 8 - 2022

يشيع أهالي ناحية جل اغا جثمان الشهيد رياض احمد العساف الذي استشهد خلال استهدافهم من قبل طائرة مسيرة للاحتلال التركي في مدينة قامشلو، إلى مزار الشهيد دلشير بقرية دكري في ناحية تربه سبيه. الساعة 18.00 (مرفق بالفيديو والصور).

أوضح جهاد حسن أن دولة الاحتلال التركي لم تكن مع الشعب السوري يوماً، إنما كانت تسعى إلى تحقيق مصالحها على حسابه، مشيراً إلى أن التصعيد التركي حقيقي وخطير، ولكنه لن يكسر إرادة وإدارة المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).

استنكر شبيبة عفرين العزلة المشدّدة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، وقالوا: "سننخرط في الفعاليات دائماً لتحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو". (مرفق بالفيديو والصور).

أكّد ذوو الشهداء في مقاطعة عفرين على دحر فاشية الدولة التركية المحتلة وضمان تحرير عفرين بروح قفزة 15 آب. (مرفق بالفيديو والصور).

"تكمن قوتنا في اعتمادنا على الحماية الذاتية، نحن صامدون بلا أميركا وروسيا، ولا نعتمد على أي أحد، فالاعتماد عليهم مثل الوقوف على حافة الهاوية"، هذا ما أكدته النساء في إقليم الجزيرة، شاركن في خيمة الاعتصام ووصفنها بخيمة الشرف والضمير والعدالة، ضد الصمت الدولي المطبق تجاه ما تتعرض له المنطقة من هجمات. (مرفق بالفيديو والصور).

العالم

أثارت زيارة رئيسة مجلس النوب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان والتدريبات الصينية (البرية والجوية والبحرية) والتدريبات التايوانية المضادة التي تلت الزيارة، توتراً كبيراً في هذه المنطقة. فهل سيتكرر السيناريو الأوكراني وذلك في ظل الصراع المحتدم على الهيمنة بين تلك القوى؟

ملف

تماسك أبناء السويداء الاجتماعي والثقافي والسياسي وقدرتهم على إدارة شؤونهم بأنفسهم، وتاريخهم الحافل بالبطولات ضد القوى الاحتلالية، دفع الأنظمة الرأسمالية والديكتاتورية التي تهاب فكرة اللامركزية إلى شن حملات اضطهاد وقمع وزرع الفتن بينهم، التي ظهرت بقوة عقب اندلاع الأزمة السورية وبعد اختيارهم موقف الحياد تجاه الصراع الدائر.

المجتمع والحياة

وضعت بلدية الشعب في ناحية تل تمر 14 مشروعاً على جدول أعمالها في مركز الناحية والقرى التابعة لها، فيما أرجعت الرئيسة المشتركة للبلدية تأخر إنجاز بعض مشاريعها إلى هجمات الاحتلال التركي المستمرة على المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).