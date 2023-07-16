مخطط وكالة أنباء هاوار 16 – 7 - 2023

يحذر أطباء من الخطر على صحة القائد عبد الله أوجلان في إمرالي، في ظل انعدام الرعاية الصحية والطبية، لا سيما بعد رسائل التهديد التي سُلّمت له، بينما يؤكد حقوقيون على ضرورة التدخّل السريع وتخصيص لجنة طبية للإشراف على وضعه الصحي. (مرفق بالفيديو والصور)

دخلت ثورة شمال وشرق سوريا عامها الـ 12 بتضحيات 12 ألف شهيد وشهيدة، خلقوا بتضحياتهم ثورة لا تزال صامدة بوجه جميع الهجمات.

تُحتلّ أرض الآلهة سافوشكا، سري كانيه اليوم من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، بانتظار أن يحرّرها أتباع سافوشكا.

يستمر الاحتلال التركي، عبر الحزب الديمقراطي الكردستاني، في العمل على شرعنة احتلاله لمقاطعة عفرين.

شهد مسار التقارب بين دمشق والاحتلال التركي حالة من الجمود بين الطرفين، فيما أظهر الأخير خلال الأسبوع الماضي نوع من التقارب مع الغرب وهذا ما التقطته موسكو بتصريحات محذرة لأنقرة ما يشير إلى إمكانية قرب انتهاء التقارب بين الطرفين.

ينظم تجمع نساء زنوبيا في الرقة تظاهرة حاشدة للتنديد بالتهديدات التي وصلت القائد عبدالله أوجلان، الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور)

ينظم مكتب تجمع نساء زنوبيا بريف دير الزور الغربي تظاهرة للتنديد بالتهديدات التي وصلت القائد عبدالله أوجلان، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم المؤسسات الخاصة بالمرأة في مدينة منبج وريفها تظاهرة للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مؤتمر ستار في ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو محاضرة عن الذهنية الذكورية، خاصة بالذكور فقط، وذلك في مركز مؤتمر ستار في الناحية، الساعة الـ 12:00، (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA