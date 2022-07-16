مخطط وكالة أنباء هاوار 16 – 7 - 2022

تقدم "مدرسة المسرح" برعاية هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة عرضا مسرحياً بعنوان "القراء حياة" وذلك على مسرح صالة مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، الساعة 19.00 (مرفق بالصور والفيديو)

ينظم اتحاد مثقفي روجآفايي كردستان حفل توقيع ستة كتب، في مدينة ديرك، الساعة 18.00 (مرفق بالفيديو والصور)

أوضح الكاتب الصحفي المصري محسن عوض الله أن القائد عبد الله أوجلان كرّس حياته للنضال من أجل حرية الشعوب المضطهدة ما جعله قائداً أممياً تتعالى أصوات الشعوب للمطالبة بحريته، وأن الاقتداء بأفكاره سينهي الأزمات المتراكمة في سوريا والشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو)

قالت شخصيات وطنية في كوباني ومن مهجري عفرين إن "مقاومة سجن آمد مهدت الطريق لشعوب المنطقة لتسلك المسار الصحيح"، وعدّت ثورة روج آفا ميراثاً لمقاومة سجن آمد "ما نعيشه اليوم هو ثمار مقاومة الكوادر الذين لم يستسلموا للتعذيب الممارس عليهم، وأثبتوا أن المقاومة حياة وبدونها لن ننال حريتنا". (مرفق بالصور والفيديو)

أوضح إداريو المؤسسات المدنية والخدمية والأحزاب السياسية في ناحية تل تمر أنهم تحركوا وفق حساسية المرحلة التي تمر بها المنطقة، ووضعوا خططهم المستقبلية وفق حالة الطوارئ التي أعلنت عنها الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو)

مع استمرار التهديدات والهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، أكدت نساء من كوباني أنهن مستعدات للمقاومة بكافة السبل بوجه المحتلين، وقلن " لن ندع الاحتلال التركي يحتل قرية من منطقتنا". (مرفق بالصور والفيديو)

العالم

تزايد الحديث عن احتمالية تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة. فما هو الجديد؟ وهل ستذهب السعودية إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل؟

تقرير

على الرغم من الظروف الاستثنائية التي مرت بها سوريا طيلة سنوات الأزمة، تمكنت ثورة الـ 19 من تموز الجمع بين المكونات السورية التي أدارت نفسها ودافعت عن وطنها، ووحّدت مصيرها لتواجه الفتن الخارجية متسلحة بفكر الأمة الديمقراطية.

الثقافة والفن

قالت المتحدثة باسم ديوان الأدب في شمال وشرق سوريا إنهم بصدد تنظيم فعالية أدبية خاصة بأدب المرأة في المرحلة المقبلة. (مرفق بالصور والفيديو)

المجتمع والحياة

تستمر الهجمات الاحتلالية على شمال وشرق سوريا، التي تؤدي إلى استشهاد العديد المواطنين، مدنيين وعسكريين، من أهالي المنطقة وتعرّضهم للإصابات. وأصبح مركز الأطراف الاصطناعية التابع للهلال الأحمر الكردي أملاً للجرحى الذين فقدوا أطرافهم، من أجل توفير الأطراف الاصطناعية في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA