مخطط وكالة أنباء هاوار 16 – 6 – 2022

ينظم مجلس المنطقة الشرقية بريف دير الزور الشرقي مهرجان الخيل السنوي الذي سيقام في بلدة غرانيج (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر خيمة اعتصام مؤتمرا لإسلام الديمقراطي تنديداً بتهديدات الاحتلال التركي بشن هجمات على شمال وشرق سوريا في يومها الثاني وذلك أمام مركز المؤتمر الإسلامي الديمقراطي في مدينة قامشلو الساعة 09.00. (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مؤتمر ستار محاضرة عن حياة الشهيدة سما وذلك في مركز مؤتمر ستار في ناحية عامودا الساعة 09.00.(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مؤتمر ستار محاضرة عن حياة الشهيدة سما في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو الساعة 17:00.(مرفق بالصور والفيديو).

يعقد مؤتمر ستار اجتماعً لاستذكار الشهيدة سما، وذلك في مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم الشبيبة الثورية في حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات مظاهرة منددة بتهديدات الاحتلال التركي وهجماته على المنطقة، الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد أهالي قامشلو مواصلة دعمهم ومساندتهم لجميع القرارات التي تتخذها قوات سوريا الديمقراطية للدفاع عن المنطقة ضد هجمات الاحتلال التركي وتحرير جميع المناطق المحتلة، مشددين على ضرورة اتخاذ المقاومة الشعبية أساس لهم ضد الهجمات الاحتلالية. (مرفق بالصور والفيديو).

تجاوزت الدولة التركية كل المعايير الإنسانية بوحشيتها، في حبس نهر الفرات الذي يتدفق إلى الأراضي السورية قادماً من شمال كردستان، حيث باتت تهدد حياة الملايين من السوريين نتيجة انخفاض منسوب النهر إلى مستويات قياسية تاريخية.

قال شيوخ ووجهاء عشائر عربية في مدينة منبج إنهم يرفضون التهديدات التركية ضد المنطقة رفضاً قاطعاً، وإن مسؤولية الدفاع عنها تقع على عاتق الجميع، مؤكدين وقوفهم صفاً واحداً مع القوات العسكرية ضد أي عدوان. (مرفق بالصور والفيديو).

تسعى إدارة مخيم مهجري كري سبي إلى تخفيف معاناة المهجرين في ظل تقاعس المنظمات عن مساعدتهم، وذلك من خلال توفير فرص عمل شهرية لهم، وتأمين الاحتياجات الأساسية اللازمة لحياتهم اليومية. (مرفق بالصور والفيديو).

تعاني مدينة الباب التي تحتلها تركيا ومرتزقتها شمال سوريا، من جرائم شبه يومية ترتكب بحق السكان، وذلك نتيجة استمرار الفلتان الأمني، وسط تنامي الغضب الشعبي حيال جرائم المرتزقة.

يتأمل العم إبراهيم أوسي درويش منزله الذي بناه قبل 15 عاماً بجهده، ثم أصبح أثراً بعد عين، جراء قصف الاحتلال التركي، ويقول: "نحن ندفع شقاء عمرنا لنبني شيئاً لأنفسنا ولأطفالنا وتأتي تركيا بقذائفها تدمر ما بنيناه"، مؤكداً على البقاء في أرضه وعدم تركها للاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

بعد الحرمان من التعليم تحت مسمّى "العادات والتقاليد" وأسباب أخرى خلفتها الأزمة السورية، كالزواج المبكر والتهجير، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي، ترتاد عبير وصديقاتها وأمثالهن العشرات، إلى مركز فعاليات منتدى حلب الثقافي؛ للاستفادة من الدورات المجانية لمحو الأمية. (مرفق بالصور والفيديو).

تقرير

دخلت أطراف عديدة على خط الأزمة السورية، وفشلت في إيجاد حل لها وإخراج البلاد من مأزقها؛ نتيجة تغليبها لمصالحها. فعقدت الصفقات على حساب الشعب السوري وقايضت المدن السورية، إلا أن سياسيين يجدون في الاعتراف بالإدارة الذاتية طريقاً يسهّل استرداد الأراضي المحتلة وحل الأزمة السورية.

ملف

ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على شبكة جواسيس. وكشفت اعترافات أعضاء الشبكة جميع المخططات المشتركة للهجمات والمجازر التي خططت لها المخابرات التركية والمجلس الوطني وداعش. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

قيّمت البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطية (HDP)، فلك ناز أوجا فعالية كمليك، والرسائل التي عمل المشاركون فيها على إيصالها وقالت "إن حل القضية الكردية بيد السيد أوجلان وفتح أبواب إمرالي"، داعية الشعب الكردستاني إلى تصعيد النضال والانتفاض في وجه العزلة.

ANHA