مخطط وكالة أنباء هاوار 16 – 5 - 2023

أكد أبناء العشائر العربية في أن مشروع الأمة الديمقراطية للقائد عبد الله أوجلان، ساهم في تعزيز تنظيم العشائر العربية وتماسكها وتحرير المرأة من القيود المفروضة عليها. (مرفق بالفيديو والصور).

جدد نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء، جمال رشيد دعوته لفك الحصار عن الشهباء؛ لما تتجه إليه من كارثة إنسانية حقيقية. (مرفق بالفيديو والصور).

مع مرور 26 عاماً على مجزرة هولير؛ يسعى الديمقراطي الكردستاني بإصرار على ممارسة الخيانة ضد الشعب الكردي خدمةً للدولة التركية، فبين مجزرة هولير وخليفان تاريخٌ طويل من المجازر والممارسات الخائنة ضد الكريلا في باشور (جنوب كردستان).

يتوقع خبراء مزيداً من التضخم وتراجعاً في قيمة الليرة التركية والبقاء بعيداً عن أسوار الاتحاد الأوروبي، وبقاء جبهتي سوريا والعراق مشتعلتين، في حال فوز أردوغان، ولكن في حال خسارته، ستكون طعنة مروعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم وحقبة أردوغان.

يؤكد القائد عبد الله أوجلان أن اتفاقية سايكس بيكو جرّت الشرق الأوسط إلى أزمة خانقة ومأزق سحيق، والخرائط المرسومة بالمسطرة نداء لإشعال فتيل الحرب. والآن يسعى الشعب الكردي وعبر عقد علاقات استراتيجية لتأطير مشروع الإدارة الذاتية، لمحو خطوط مظلمة تم رسمها قبل 107 أعوام.

"حلمي الذي حرمتني منه، حققته حركة حرية كردستان لي"، كلمات امرأة كردية تبلغ من العمر نحو 60 عاماً، لوالدها بعدما حققت انتصاراً على العادات والتقاليد بالوصول إلى ما كانت تصبو إليه منذ صغرها بالدراسة والتعلّم، لكن هذه المرة بلغتها الأم. (مرفق بالفيديو والصور).

ليلى أرزو إلهان هي ابنة محمود آفاروف. اغتيل محمود آفاروف في مجزرة هولير. ليلى لم ترَ والدها وكانت تأمل رؤيته لكن القتلة والخيانة لم يسمحوا بذلك. (مرفق بالفيديو والصور).

تختتم فعاليات مهرجان أوركيش الموسيقي الثاني في يومه السادس والأخير في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، بعرض النتائج وتكريم الفرق المشاركة، الساعة الـ 14.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تستمر فعاليات المعرض الثاني للكتاب الكردي بلهجاته الكرمانجية والصورانية والزازاكية في يومه الثاني، وذلك في صالة زانا بمدينة قامشلو، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم المجمع التربوي احتفالية بمناسبة يوم اللغة الكردية في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، وذلك في مركز المجمع التربوي، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يحتفل اهالي مدينة منبج بيوم اللغة الكردية وذلك في المركز الثقافي بالمدينة ، الساعة 11:00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم المجمع التربوي في ناحية زركان بمقاطعة الحسكة احتفالية بمناسبة يوم اللغة الكردية، وذلك في مدرسة دكوك بالناحية، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA