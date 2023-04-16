مخطط وكالة أنباء هاوار 16 – 5 - 2023

أوضحت أسر الشهداء أن فلسفة القائد عبد الله أوجلان حيّة في كل منزل، ودعت الجميع إلى النضال في سبيل تحقيق حريته الجسديّة. (مرفق بالصور والفيديو).

يصعب فصل الجهود الدبلوماسية تجاه إعادة سوريا إلى الجامعة العربية عن التقارب الحاصل بين الرياض وطهران الحليفة لحكومة دمشق، فيما تخطط كل من مصر وأنقرة إلى عقد اجتماع على مستوى رئاسة البلدين.

"يجب على أوروبا تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي خارج الحدود الإقليمية"، بهذه العبارة الموجزة لخّص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأزمة التي يواجهها الدولار الأميركي حتى داخل الدول الحليفة لواشنطن، فما هي مؤشرات ذلك؟

أحياناً يكون الموقع الجيوسياسي لبلدٍ ما نقمةً على شعب ذلك البلد وليس نعمةً؛ بسبب صراع وتنافس القوى الدولية العظمى فيما بينها، حيث تشكّل الهيمنة على ذلك الموقع ضمانةً للنصر.

يقدم أهالي مدينة قامشلو وقراها، واجب العزاء لذوي الشهيد المقاتل في وحدات حماية الشعب محمد ساري، (باران نصيبين) الذي استشهد بتاريخ الـ 14 من شهر نيسان، إثر استهداف طائرة مسيّرة للاحتلال التركي سيارة على طريق الحزام في مدينة قامشلو بالقرب من بوابة نصيبين الحدودية، وذلك امام منزل العائلة الكائن في الحي الغربي الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تقام مراسم أداء صلاة عيد القيامة في كنسية مريم العذراء في ناحية تربه سبيه، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA