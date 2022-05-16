مخطط وكالة أنباء هاوار 16 – 5 - 2022

تعقد لجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، أولى اجتماعاتها الجماهيرية في مقاطعة الحسكة، ضمن مرحلتها الثالثة، لمناقشة مسودة العقد مع أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، وذلك في صالة سردم الثقافية بمدينة الحسكة، بتمام الساعة 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

تعقد لجنة صياغة العقد الاجتماعي اجتماعا لشرح مسودة العقد الاجتماعي في صالة كرم في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلوز الساعة 09:30.(مرفق بالفيديو والصور)

تستمر فعاليات المعرض الأول للكتب الكردية في يومه الثاني في مركز محمد شيخو في مدينة قامشلو. الساعة 11:00. (مرفق بالفيديو والصور)

يعرض فيلم (الصفحة الحمراء)، Rûpela Sor في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو الساعة 16:00.(مرفق بالصور والفيديو)

تدلي لجنة مهجري سري كانيه ببيان رفضاً للاحتلال ومشاريع الاستيطان وسياسة التغيير الديمغرافي التي تنفذها الدولة التركية. أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة قامشلو. الساعة 10:00. (مرفق بالفيديو والصور)

يشيع أهالي ديرك جثمان الشهيد خيري ريسور الذي استشهد في كوباني إلى مزار الشهيد خبات الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو)

بعد مضي 106 أعوام على توقيع اتفاقية سايكس بيكو المشؤومة التي قسمت الكرد بين 4 دول محتلة، سنحت فرصة تاريخية للكرد للتخلص من تبعات تلك الاتفاقية باتفاق استراتيجي مع شعوب المنطقة، ويقول عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية سيهانوك ديبو أن " الكرد لن يخرجوا خاليي الوفاض هذه المرة".

دعا مواطنون ونشطاء سياسيون الشعب السوري إلى إدراك خطورة المشروع الاستيطاني التركي في سوريا والوقوف بوجه مشروع يهدد تماسك سورياً أرضاً وشعباً. (مرفق بالصور والفيديو).

تقرير

تفوح رائحة المال الانتخابي في الانتخابات النيابية اللبنانية، باعتراف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كَشَف أنّ "كميّات دولارات غير مسبوقة دخلت لبنان خلال الأيام الماضية"، فيما أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون، حصوله على تقارير تؤكد المبالغة في إنفاق المال.

رأى رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات، محمد فتحي الشريف، أن "العثمانية الجديدة" مشروع قائم على الأرض، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان كانت إحدى أسلحة أردوغان لتنفيذها، بينما أكد المحلل السياسي الليبي، عثمان بن بركه، أن "العثمانية الجديدة" هي عودة استعمار متخلف للمنطقة بقيادة الأتراك بثوب جديد ولكن بنفس الأسلوب والدونية والحقد القديم.

تحليل

في الـ 16 من شهر أيار عام 1997 حدثت مجزرة في هولير، لك يكن حدثاً عادياً. ورغم مرور مضي ربع قرن على المجزرة التي خطط لها ونفذها الحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية الفاشية، إلا أن الأحداث التي وقعت لم تمحى من الذاكرة. لقد شهدنا على مجزرة لا يمكن أن تنتسى أبداً.

المجتمع والحياة

تشتهر قرى منطقة آليا بزراعة القرويين لمساحات من الخضار في منازلهم أو بالقرب منها، في خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الرئيس المشترك لإدارة المحروقات في شمال وشرق سوريا أن الإدارة الذاتية ستبدأ بتوزيع مادة مازوت التدفئة منذ بداية الشهر القادم، وبيّن أن "العمل جارٍ في الوقت الحالي على إصدار بطاقات الكترونية لأصحاب المركبات لدعمهم بمادة المحروقات".(مرفق بالصور والفيديو).

يواجه المزارعون في مقاطعة الشهباء خطراً حقيقياً يستهدف حقولهم المزروعة بالقمح والشعير. الموسم الضعيف بسبب شح الأمطار والحصار لحكومي على المقاطعة ومنع دخول المستلزمات الزراعية بات في مرمى النيران التركية، بينما تسعى هيئة الزراعة الاقتصاد في إقليم عفرين لإنقاذ الموسم عبر مجموعة من التدابير. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA