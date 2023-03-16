مخطط وكالة أنباء هاوار 16 – 3 - 2023

تحت عنوان "المشروع التركي في عفرين وسبل افشاله" يعقد مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية جلسة حوارية، وذلك في مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية في مدينة قامشلو، الساعة 10:30، (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، مراسم استذكار شهداء شهري شباط وآذار، في مزار الشهيد دليل ساروخان، الساعة 15:30، (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس سوريا الديمقراطية بمدينة الحسكة ندوة حوارية بعنوان " الثورة السورية... والتحول الديمقراطي السوري " في مقر المجلس بحي العمران بمدينة الحسكة، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم اتحاد السائقين في مقاطعة الحسكة مؤتمرهم السنوي في مطعم النخبة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

بالتزامن مع حلول ذكرى مجزرة حلبجة، ينظم الأهالي في بلدة كرباوي التابعة لمدينة قامشلو مراسم استذكار لشهدائها، وذلك في تمام الساعة الـ 10:30، وفي نفس السياق يدلي مجلس ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو، ببيان الى الرأي العام، الساعة الـ 11:00 كما يستذكر مجلس ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، شهداء المجزرة، وذلك في ساحة الشهيد جهاد، الساعة 10:30 (مرفق بالصور والفيديو).

تتقاطع مصالح القوى النافذة في الأزمة السورية في تغليب مصالحها وتعويم حكومة دمشق على حساب آلام السوريين.

طالب المشاركون في حملة جمع التواقيع لفك العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ولتحقيق حريته الجسدية، من الجهات المعنية بالرد على مطالبهم والعمل على إطلاق سراح قائدهم، مؤكدين: "هذه الحملة كانت وسيلة لإرسال صوتنا إلى الرأي العام؛ للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد".

حذّر الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي حميد العبد، من مغبة تمدد مرتزقة "هيئة تحرير الشام" في المقاطعة المحتلة، منتقداً صمت القوى الدولية حيال السياسة التركية في المناطق المحتلة بهذا الخصوص.

تقرير

على الجغرافيا الكردستانية يواجه الكرد حرباً وجودية؛ حيث الأنظمة الدكتاتورية التي تستخدم الأسلحة الكيماوية والنووية في سبيل إنهاء حقيقة تاريخية في مهد البشرية على مدى قرنٍ مضى.

تتقاطع مصالح القوى النافذة في الأزمة السورية في تغليب مصالحها وتعويم حكومة دمشق على حساب آلام السوريين.

ANHA