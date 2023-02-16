مخطط وكالة أنباء هاوار 16 – 2 – 2022

تستمر حملة التبرعات التي أطلقتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، دعماً للمتضررين في المناطق المنكوبة جراء الزلزال (مرفق بالصور والفيديو).

في مشهد مفعم بالإنسانية، تبرع مواطن من ذوي الهمم في ناحية الشدادي، بما في جيبه؛ لدعم صندوق خيمة جمع التبرعات لمنكوبي الزلزال، وقال: "مهما كانت المساعدة صغيرة، فمن الممكن أن تحيي نفساً في حلب أو إدلب". (مرفق بالصور والفيديو).

مع دخول المؤامرة الدوليّة عامها الـ 25؛ تتزايد الدعوات المطالبة بتحقيق الحريّة الجسديّة للقائد عبد الله أوجلان من أفريقيا إلى الفلبين، فقد أشارت كوني ليديسما إلى ضرورة انتشار الحملات الداعية إلى تحقيق حريّته الجسديّة، فيما ذكر غاشكي غاتشيهي أنّ العزلة ناجمة عن خوف الإمبرياليين.

عدّت العضوة الإدارية في الهيئة التنفيذية في المؤتمر القومي الكردستاني- روج آفا، عبير حصاف، عدم فتح معبر تل كوجر أمام المساعدات الإنسانية جزء من مخططات الإبادة المطبّقة ضد شعوب المنطقة، وأكدت أن فتح المعبر أمر ضروري لكل السوريين. (مرفق بالصور والفيديو).

رحب خبراء ومراقبون عرب بالخطوة التي بدعوة منظومة المجتمع الكردستاني لوقف الأعمال العسكرية بعد الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق باكور كردستان وتركيا ومناطق في سوريا، معتبرين أن هذه الخطوة تعبر عن الإنسانية، وتقدير للمأساة التي حلت على شعوب المنطقة.

ندد أهالي مدينة كوباني باستهداف دولة الاحتلال التركي المواطنين في المنطقة بطيرانها المسيّر، مؤكدين بأنه في الوقت الذي ينشغل فيه السوريون والعالم بأسره بمعالجة آثار الزلزال الذي ضرب تركيا وتأثرت به سوريا، تقوم الأخيرة باستهداف مناطق شمال وشرق سوريا براً وجواً. (مرفق بالصور والفيديو).

بددت الأمطار الأخيرة مخاوف المزارعين في فشل الموسم البعلي، وأعادت الأمل لهم، فيما أكد مهندس زراعي أن حالة الموسم مستقرة وحذر المزارعين من رش السماد الآن. (مرفق بالصور والفيديو).

تمنع دولة الاحتلال التركي دخول المساعدات التي أرسلتها الإدارة الذاتية إلى المناطق المنكوبة شمال غرب سوريا، بينما اعاقت حكومة دمشق وصولها لعدة أيام، في خرق واضح لكل المبادئ الإنسانية. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

تتواصل المؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان، التي دخلت عامها الـ 25 اليوم، بأساليب وطرق مختلفة في أجزاء كردستان الأربعة وفي كل مكان يناضل فيه الكرد في جميع أصقاع العالم.

تقرير

مع مرور أكثر من أسبوع على الزلزال المدمر الذي تعرضت له سوريا، لايزال عدد الضحايا والمصابين في ارتفاع، فيما لا تزال حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي، يسيّسون ويسرقون المساعدات التي تقدم؛ للمنكوبين في المناطق المتضررة. فما مصير سوريا في ظل كل هذا الفساد وعدم المسؤولية، وهل يتحول الزلزال إلى باب؛ لتعويم الأسد عربياً ودولياً بعد تخفيف العقوبات والمساندة العربية للأسد؟

أظهر الاجتماع الخماسي الذي عُقد بين ممثلين عن الدول الخمس في باريس؛ موقفاً سعودياً متشدّداً، وأثبت أن ما تختلف حوله الدول المُشاركة، أكثر ممّا تجتمع عليه، والتي ترتبط بالنزاع الكبير مع إيران في المنطقة، وصولاً إلى الحرب في اليمن.

ANHA