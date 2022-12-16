مخطط وكالة أنباء هاوار 16 – 12 – 2022

تحت شعار "لنعزز الأمل ببناء الإدارة الذاتية الديمقراطية" ينظم اتحاد أطباء الاسنان في الحسكة مؤتمره الثاني وذلك في قاعة حركة المجتمع الديمقراطي في تمام الساعة 11 (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان مؤتمر الثامن وذلك في مركز الاتحاد بمدينة قامشلو، الساعة 11(مرفق بالصور والفيديو).

عبر عضو المبادرة العربية لحرية أوجلان والمحلل السياسي المصري، إلهامي المليجي عن قلقه من الغموض حول صحة القائد أوجلان؛ وكشف عن برنامج المبادرة لزيادة الضغوط على المؤسسات المعنية لمعرفة وضع القائد عبد الله أوجلان(مرفق بالصور والفيديو).

قالت عضوة مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي، زلال جكر، إنه لا فرق بين سياسة التجويع التي تمارسها حكومة دمشق وبين سياسة تركيا الساعية لاحتلال الأراضي السورية، فجميعها تصب في خدمة مصالحهما على حساب الشعب السوري(مرفق بالصور والفيديو).

شدد أهالي شمال وشرق سوريا على ضرورة المقاومة والدفاع عن المكتسبات التي تحققت بفضل دماء الشهداء، ومساندة قواتهم العسكرية (قسد)، وأكدوا "بالمقاومة والصمود سنفشل جميع مخططات الاحتلال"(مرفق بالصور والفيديو).

حذر الرئيس المشترك في لجنة الزراعة في إقليم عفرين باسم عثمان من كارثة قد تصيب القطاع الزراعي في مقاطعة الشهباء مع استمرار الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق واعتداءات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

شهدت الأزمة الليبية، خلال الأيام الأخيرة، حراكاً سياسياً من قبل الأطراق السياسية الليبية والقوى الإقليمية، وخاصة الجزائر ومصر اللتين يدور بينهما صراع، حيث تدعم الجزائر وتركيا حكومة الدبيبة، بينما ترى القاهرة أن هذه الحكومة غير شرعية. فماذا يجري؟