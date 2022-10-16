مخطط وكالة أنباء هاوار 16 – 10 - 2022

يتوافد أهالي مدينة الحسكة إلى خيمة عزاء عضو قوى الأمن الداخلي ـ السوتورو الشهيد إبراهيم ميخائيل "آريو" وذلك في مدينة الحسكة في تمام الساعة10.00 ، فيما يقدم أهالي ناحية الشدادي العزاء لذوي العضو في لجنة الحماية بمجلس الشدادي وعضو حزب الاتحاد الديمقراطي الشهيد محمد بوزان الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يعقد مجلس المرأة العام في حزب سوريا المستقبل مؤتمره الثاني في مدينة الرقة تحت شعار "بإرادة المرأة الحرة المنظمة نبني سوريا المستقبل، في صالة التاج الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

تطلق حركة الشبيبة الثورية دوري لكرة القدم في ملعب الجزيرة الخضراء بمدينة الحسكة الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مجلس عوائل الشهداء في مخيم سري كانيه الواقع بحي الطلائع بمدينة الحسكة، بياناً إلى الرأي العام، تنديداً بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان، الساعة 11.00( مرفق بالصور والفيديو).

ينظم اتحاد المرأة الشابة، عرضاً سنفزيونياً، عن شهيدات شمال وشرق سوريا وشهيدات حركة التحرر الكردستانية، وذلك في مركز دجلة للثقافة والفن في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، في تمام الساعة الـ 12:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

بعد 7 أعوام على تأسيسها، أثبتت قوات سوريا الديمقراطية كفاءتها ببسالتها، أكدت أنها أكثر القوى تأثيراً وتنظيماً في سوريا وركيزة أساسية ونواة لتشكيل الجيش الوطني السوري ولديها القدرة على ردع المرتزقة وجيش الاحتلال التركي معاً، وفق منظور حرب الشعب الثورية(مرفق بالصور).

أوضح مواطنون سوريون من المكون الأرمني، أن التقارب بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي هدفه الرئيس إطالة أمد الأزمة السورية، معربين عن رفضهم القاطع لهذا التقارب(مرفق بالصور والفيديو).

أكد أهالي حي الشيخ مقصود في مدينة حلب أن الادعاءات التي تنشرها دولة الاحتلال التركي ضد قوات سوريا الديمقراطية هدفها التغطية على هزيمتها، مطالبين شعب المنطقة بعدم الانجرار وراء ألاعيبها وعدم تصديق ادعاءاتها(مرفق بالصور والفيديو).

تجري دولة الاحتلال التركي تغييرات دبلوماسية وعسكرية لافتة بشأن الملف السوري، تغييرات ترجمها مراقبون على أنها تندرج في سياق تحقيق التقارب مع حكومة دمشق بغية تنفيذ مصالحها وضرب القضية الكردية، عبر خطة خبيثة كانت ومازالت موضوعة حيز التنفيذ بين أطراف أستانا الضامنة لبقاء أنظمة القهر والاستبداد والفساد ضمن الأراضي السورية(مرفق بالصور ).

أكد قيادي في مجلس الدرباسية العسكري، أن هذا العام هو عام تحقيق الانتصارات وأن النصر مرتبط بوحدة الشعوب والتفافها حول قواتها العسكرية، مشدداً "سنقاتل حتى الرمق الأخير ولن نسمح لأحد المساس بأمن واستقرار مناطقنا"(مرفق بالصور والفيديو).

حمّلت الرئيسة المشتركة لمديرية المياه في مقاطعة الحسكة، نوار صبري، القوى الدولية مسؤولية استمرار دولة الاحتلال التركي في قطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة منذ 22 آب الماضي، حارمة بذلك مليون ونصف مليون نسمة، بمن فيهم المهجرون، من الحق الحصول على مياه الشرب(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

أكدت الرئيسة المشتركة لمكتب الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بيان العلي جاهزيتهم الكاملة للتصدي لأية جهة تعتدي على شمال وشرق وسوريا، ودعت شعب المنطقة، بخاصة النساء، لاتباع أسس حرب الشعب الثورية في مواجهة القوى الاستعمارية(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

يسعى فريق عمل" Kurmê dare" إلى تسليط الضوء على صورة العمالة للأعداء وخيانة الأرض، وبحث الأسباب التي تجعل الفرد خائناً وجاسوساً على أبناء مجتمعه، بينما يقول الممثل جمعة محمد "إن الهدف من الفلم هو إيقاظ المتعاونين مع المحتل التركي، فعدو الأجداد والآباء لا يمكن أن يصبح صديق الأبناء"(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

قال متابعون للشأن السوري إن رئيس دولة الاحتلال التركي سمح لمرتزقة "تحرير الشام" بالسيطرة على مدينة عفرين المحتلة بسرعة قياسية لفتح صفحة جديدة مع حكومة دمشق، فيما فتحت مذكرة التفاهم حول الطاقة بين دولة الاحتلال التركي وحكومة الدبيبة جدلاً سياسياً كبيراً، وسط تحذيرات من أن تتسبب في جر ليبيا لصراع وحرب أهلية، ومدى تكريسها لحضور الاحتلال التركي في ليبيا(مرفق بالصور).

ANHA