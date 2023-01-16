مخطط وكالة أنباء هاوار 16 – 1 - 2022

يخرج أهالي بلدة الجزرة بريف دير الزور الغربي بتظاهرة حاشدة ضد هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور)

ينظم اتحاد المرأة الشابة في مقاطعة كوباني مظاهرة في ناحية قناية غربي مدينة كوباني تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله اوجلان، الساعة 11:30 (مرفق بالصور والفيديو).

أدانت أسر شهداء ومقاتلين ومقاتلات في قوات الدفاع الشعبي في قامشلو، الهجمات التي تشنّها دولة الاحتلال التركي على جبال كردستان واستنكروا موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK حيالها. (مرفق بالفيديو والصور)

عدّت الرئيسة المشتركة للمجلس الاجتماعي الأرمني في مقاطعة الحسكة، لوسين أردميان العزلة إنكاراً لوجود شعوب كردستان عامةً والكردي خاصة. (مرفق بالفيديو والصور)

أكد مهجرون في مخيم سردم بمقاطعة الشهباء على الصمود والمقاومة في وجه الحصار الجائر الذي تفرضه حكومة دمشق منذ 5 أعوام على المقاطعة. (مرفق بالفيديو والصور)

تقرير

يضطر الطلبة في الجامعات السورية التابعة لحكومة دمشق في مختلف مناطق سيطرتها، إلى دفع الرشاوى للقائمين للمسؤولين في تلك الجامعات لقاء النجاح في المواد وترفيعهم إلى السنوات الدراسة التالية. (مرفق بالفيديو والصور)

تشهد الأزمة الأثيوبية تطورات جديدة منذ بدء تنفيذ "اتفاق السلام" الموقع بين الحكومة المركزية وجبهة تيغراي، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وإعلان مقاتلي الجبهة تسليم أسلحتهم وهو أمر يراه مراقبون بداية جيدة، ولكنها ليست نهاية للحرب في ظل بقاء مسببات الأزمة بين مكونات الدولة الأثيوبية. (مرفق بالفيديو والصور)

ملف

تنتشر أكثر من 50 قاعدة ومقر لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته في مقاطعة عفرين المحتلة، مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات بعضها بني على أنقاض منازل المهجرين؛ ومنها يشن الاحتلال هجماته على الشهباء وقرى ناحيتي شرا وشيراوا. (مرفق بالفيديو والصور)

ANHA