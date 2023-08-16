مخطط وكالة أنباء هاوار 16 - 8 - 2023

دعا شيوخ ووجهاء عشائر عربية في مدينة الرقة السورية للخروج عن الصمت تجاه قضية القائد عبد الله أوجلان، والانتفاض والتظاهر أمام السفارات التركية والمطالبة بحريته الجسدية. (مرفق بالفيديو والصور).

أوضحت شخصيات وطنية أن ثورة روج آفا امتداد لقفزة 15 آب التي كانت تحوّلاً تاريخياً في نضال الشعب الكردي، وأكدوا أنها أعادت إحياء الكرد من جديد. (مرفق بالفيديو والصور).

تشهد ضفتا نهر الفرات في شمال وشرق سوريا ازدياداً كبيراً وملحوظاً في مستويات التلوث، مع استمرار حبس مياهه من جانب دولة الاحتلال التركي وانحسارها عن مساحات واسعة من الأراضي. (مرفق بالفيديو والصور).

أشارت حميدة رينكوزوغلاري إلى أنّ التطورات الميدانيّة المتزامنة مع التصريحات المشدّدة على انسحاب الدولة التركيّة من الأراضي السوريّة، تدلّ على وجود اتفاق ثلاثي قائم على الأرض بين دمشق وروسيا والدولة التركية. (مرفق بالفيديو والصور).

"حينها كنت أفكّر بأنّ بلدة أروه التي لا يعلم كثيرون بوجودها حتّى الآن، ستتحوّل إلى مكان يعرفه الجميع. وبهذه المناسبة سيتردّد اسم الكرد في العالم بعد الآن".

تستقبل النقاط الطبية للهلال الأحمر الكردي ومشفى آفرين أكثر من 200 حالة مرضية يومياً في ظل عدم توفر الأدوية بسبب حصار حكومة دمشق، ما يزيد الوضع سوءاً، ويلجئ المهجرون للمياه لتخفيف وطأة الحرارة على أطفالهم. (مرفق بالفيديو والصور).

يرى مراقبون أن المشهد الليبي أصبح أكثر ضبابية بعد خروج خالد المشري من رئاسة المجلس الأعلى للدولة، خاصة بعد التوافق على خارطة طريق للانتخابات التي أصبح إجراؤها محل شك كبير.

يعقد اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا مؤتمر الأول في صالة مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، يستمر ليومين، الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تدلي منظمة حقوق الإنسان – عفرين ومنظمات المجتمع المدني ببيان حول الانتهاكات ضد النساء في عفرين، وذلك في مخيم سردم، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تجري الإدارة الذاتية في مقاطعة عفرين – الشهباء والمجالس والمؤسسات والأحزاب السياسية، زيارة إلى مهجري عفرين وأهالي الشهباء، للاطلاع على أوضاعهم، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم حزب سوريا المستقبل بريف دير الزور الشرقي اجتماعاً جماهيرياً في ناحية هجين، لشرح آخر المستجدات السياسية على الساحة المحلية والدولية، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور)