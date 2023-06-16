مخطط وكالة أنباء هاوار 16-6-2023

أكدت الباحثة المصرية وعضوة المبادرة العربية لحرية القائد أوجلان، فريناز عطية أن هناك جهوداً كبيرة يقوم بها المثقفون العرب للتعريف بقضية أوجلان الذي وصفته بأنه رمز للتعايش السلمي في الشرق الأوسط، وكشفت أن هناك 90 ألف توقيع عربي للمطالبة بحرية القائد(مرفق بالصور والفيديو).

خرجت إحداهن من ديرك والثانية من تربه سبيه والأخرى من قامشلو، ثلاثتهن نشأن في أسر وطنية ومناضلة، وبدأن مسيرهن على نهج حرية المرأة، بهدف إحياء ذكرى الشهداء وتحقيق أهدافهم وأوصلن أمل الحرية إلى شمال الوطن وجنوبه(مرفق بالصور والفيديو).

رد أهالي مقاطعة قامشلو على هجمات لدولة الاحتلال التركي ضد مناطق شمال وشرق سوريا، بالقول: "لن نترك الأرض التي رويت بدماء أبنائنا وبناتنا لوحشية الاحتلال، سندافع عنها إلى جانب قواتنا العسكرية حتى آخر نفس لنا"(مرفق بالصور والفيديو).

شجب أهالي ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو هجمات الاحتلال التركي على جبال كردستان، ودعوا جميع الشعوب المضطهدة لدعم مقاومة الكريلا عبر تصعيد النضال في ساحات النضال؛ لإحباط هجمات الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

أثار قرار "محاكمة مرتزقة داعش الأجانب" تساؤلات عدة منها: "وفقاً لأي قوانين سيُحاكمون؟ وما العقوبات التي ستُتخذ بحقهم؟ ومن يمكنه التدخل؟"(مرفق بالصور).

أوضح بركات كار أنه يجب على حكومة دمشق وضع محادثات السلام مع القوى المختلفة في سوريا أمامها كهدف رئيس للتوصل لاتفاق مع الإدارة الذاتية، وأشار إلى أنه لا يمكن لحكومة دمشق أن تضمن وحدة الأراضي السورية إلا بهذه الطريقة(مرفق بالصور).

لا حرية لأي فرد في أي وطن، إن لم تكن الجماعة التي ينتمي إليها حرة في تقرير مصيرها، وهذا القرار يعود لها فقط وليس لأي جماعة أخرى كبيرة كانت أعدادها أو قليلة)مرفق بالصور).

ANHA