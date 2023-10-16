مخطط وكالة أنباء هاوار 16-10-2023

أكدت مكونات شمال وشرق سوريا أن القائد عبد الله أوجلان قائد وفيلسوف عظيم، والهدف من المؤامرة الدولية التي ابرمت بحقه لإيقاف المد الثوري. وأشاروا لتصعيد النضال والمقاومة وتقديم كل ما يلزم لمحاسبة الخونة المشاركين في المؤامرة(مرفق بالصور والفيديو).

اغترب قاصداً العمل، فأعادته غيرته على مدينته التي احتُلت، لينضم إلى صفوف قوى الأمن الداخلي وينال مرتبة الشهادة في أكاديمية مكافحة المخدرات، إنه جاندار صاحب إرادة وعزيمة قويتين، الذي اعتبر أن الموت المقدس هو الاستشهاد في سيبل الوطن(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت عضوات في المؤتمر الإسلامي الديمقراطي، أن ما ترتكبه تركيا بحق الشعب في شمال وشرق سوريا جريمة لا يمكن السكوت عنها. ودعتن لتصعيد المقاومة(مرفق بالصور والفيديو).

تستمر الاقلام في صحيفة روناهي، أول وسيلة اعلامية في شمال وشرق سوريا بتنوير وتثقيف المجتمع عبر تقاريرها، وبتغطية الاحداث وقراءة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمنطقة، لتكون عيناً لنشر الحقيقة(مرفق بالصور والفيديو).

تعمل لجنة الزراعة والري بريف دير الزور الشرقي على اتخاذ خطوات لدعم الموسم الزراعي الشتوي لعام 2023-2024، ومنح تراخيص المحركات الزراعية للمزارعين، وتقديم الدعم لهم من بذار وسماد ومازوت(مرفق بالصور والفيديو).

تتجدد المخاوف على وقع التصعيد في غزة، من انزلاق المنطقة لخطر حرب إقليمية تهدد ما تبقى من استقرار الشرق الأوسط، خاصة في ظل الكثير من التهديدات التي تصدرها القوى في المنطقة) مرفق بالصور).

يخرج أهالي ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو في مسيرة مطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان، تحت شعار "حان موعد الحرية الجسدية للقائد"، تنطلق من دوار الفرن جنوبي الناحية، في تمام الساعة الـ11:00(مرفق بالصور والفيديو)

يدلي مؤتمر ستار بياناً إلى الرأي العام يعبر فيه عن تضامنه مع حملة (الحرية لأوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية)؛ وذلك أمام مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، في تمام الساعة الـ 11:00(مرفق بالصور والفيديو)