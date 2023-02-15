مخطط وكالة أنباء هاوار 15– 2 - 2023

ينصب مجلس عوائل الشهداء في مدينة الرقة خيمة إضراب عن الطعام للتنديد بالمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان، والمطالبة بحريته الجسدية الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يخرج الآلاف من أهالي مقاطعة قامشلو في تظاهرات حاشدة للتنديد بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان في ذكراها الـ24 وللمطالبة بحريته الجسدية، وذلك في مدينة قامشلو وناحيتي ديرك وكركي لكي، الساعة 12.00، وفي السياق يخرج أهالي مدينة الحسكة في تظاهرة، في تمام الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت نساء التقين بالقائد أوجلان، أن المؤامرة الدولية بحق القائد أوجلان؛ هي رد النظام المعادي لنهج وقضية حرية المرأة، وشددن على ضرورة تصعيد النضال من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد(مرفق بالصور والفيديو).

ذكر صالح كدو أنّ قرار منظومة المجتمع الكردستاني (KCK) بإيقاف العمليات العسكريّة نابعٌ من مسؤولية وطنيّة وإنسانيّة، لكنّ دولة الاحتلال التركي قابلته بالحرب(مرفق بالصور والفيديو).

أطلقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حملة لجمع التبرعات؛ لمتضرري الزلزال، تحت شعار "معاً لأجل الإنسانية"، واستجابة للاحتياجات الإنسانية؛ تبرع مهجّرو مخيم العريشة في الريف الجنوبي لمدينة الحسكة، بما يقارب 20 طن من الألبسة الشتوية والأغطية للمتضررين(مرفق بالصور والفيديو).

كشفت النتائج التي خلفها المدمر الذي ضرب شمال كردستان وتركيا الذهنية الفاشية للدولة التركية تجاه الكرد والعلويين على وجه التحديد. بالمقابل أثبت سكان مدينة آمد المجتمع المنظّم ليس بحاجة إلى دولة(مرفق بالصور).

تستمر حكومة دمشق في حصارها الخانق على مقاطعة الشهباء وتمنع دخول المحروقات والأدوية والمواد الغذائية إليها(مرفق بالصور والفيديو).

أطلق البعض من سكان حيّي الشيخ مقصود والأشرفية مبادرات ذاتية؛ لإيواء ومساعدة المتضررين من الزلزال في ظل ضعف وشح المواد الإغاثية المقدمة من قبل المنظمات(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

بعد اعتقاله بمؤامرة دولية قذرة وتسليمه للدولة التركية الفاشية، يعيش القائد عبد الله أوجلان منذ 24 عاماً، في ظروف سياسة العزلة المشددة التي تفرضها الدولة التركية عليه في سجن إمرالي، وانقطعت المعلومات عنه منذ أكثر من 22 شهراً. وتم رفض 33 طلباً حتى الآن؛ لإجراء لقاءات مع محاميه وعائلته، وفقد الاتصال بالعالم الخارجي منذ ذلك الوقت(مرفق بالصور).

ANHA