مخطط وكالة أنباء هاوار 15 – 8 – 2022

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبتها قوات حماية المجتمع- المرأة ومؤتمر ستار تحت شعار "أين ضميركم وعدالتكم"، في يومها الرابع أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو، الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

تنظم مبادرة الشعب وحركة الشبيبة الثورية السورية احتفالية بمناسبة 15 آب، تحت شعار "بروح مقاومة 15 آب سنعمل على دحر الخيانة والاحتلال" وذلك في نادي سيران بناحية عامودا، الساعة 18:00. (مرفق بالصور والفيديو)

يوزع مجلس الصحة في ناحية ديرك والمشفى الوطني شهادة اجتياز دورة تدريبية خاصة بالإسعافات الأولية على المتدربين وذلك في المشفى الوطني بناحية ديرك الساعة10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يستذكر مجلس ناحية تل حميس الشهيد معصوم قورقماز(عكيد) وذلك في المركز الثقافي في ناحية تل حميس الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

ينظم اتحاد المرأة الشابة فعالية بمناسبة قفزة 15 آب وذلك في ساحة دوار ازادي في ناحية تربه سبيه الساعة 19:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يحتفل اهالي ديرك بالذكرى السنوية 38 على قفزة 15 اب وذلك في حديقة دجلة شمال شرق ديرك، الساعة 18.00 (مرفق بالصور والفيديو)

تدلي إدارة المخيمات في شمال شرق سوريا بتصريح صحفي، حول الوضع العام في المخيمات، وحول ازدياد حالات القتل ونشاط خلايا مرتزقة داعش في المخيمات، وذلك ضمن مخيم الهول بمدينة الحسكة، الساعة 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، جثمان شهدين من المجلس العسكري السرياني، إلى مثواهما الأخير في مزار الشهداء السريان الاشوريين في المدينة، ضمن مراسم منظمة من قبل مؤسسة عوائل الشهداء السريان الاشوريين والمجلس العسكري السرياني، الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو)

يحتفل أهالي مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، بالذكرى السنوية الـ 38 لقفزة الـ 15 من أب، في ساحة السريان بالمدينة، الساعة 18.00. (مرفق بالصور والفيديو)

يحتفل أهالي ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، بالذكرى السنوية الـ 38 لقفزة الـ 15 من أب، الساعة في مقصف الخيمة بالناحية، الساعة 17.00. (مرفق بالصور والفيديو)

يحتفل أهالي ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، بالذكرى السنوية الـ 38 لقفزة الـ 15 من آب، في حديقة الشهيدة زفين في الناحية. الساعة 18.00 (مرفق بالصور والفيديو)

تحت شعار" بمقاومة شعبنا وعزيمة قواتنا ودماء شهدائنا دحرنا الإرهاب وحققنا النصر", تنظم الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لتحرير مدينة منبج من مرتزقة داعش, الساعة 18.00 (مرفق بالفيديو والصور).

أوضح الرئيس المشترك لمجلس ناحية الدرباسية والإداري في خلية الأزمة التي شكلت بعد إعلان الإدارة الذاتية حالة الطوارئ، رستم بكر، أنهم أنهوا استعداداتهم من جميع النواحي تحسباً لأي طارئ. .(مرفق بالصور والفيديو)

أكدت النساء في الرقة رفضهن لهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وشددن على ضرورة التكاتف مع قوات سوريا الديمقراطية للتصدي لأي هجوم يهدف لزعزعة الأمن والاستقرار، مطالبات بفرض حظر جوي على المنطقة لردع الهجمات التركية. .(مرفق بالصور والفيديو)

تحررت مدينة منبج وقراها بأيدي أبنائها، وشُكلت فيها إدارة ديمقراطية تتشارك فيها جميع المكونات، الأمر الذي لم يرُق لدولة الاحتلال التركي التي تهدد باحتلالها بشكل مستمر، إذ لم تتوقف الهجمات منذ تحريرها، واستشهد وأصيب 120 شخصاً، بينهم أطفال ونساء، وقُصفت بـ ٥٦٧٣ قذيفة.

لفتت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج أن تحرير منبج مهد لتأسيس المشروع الديمقراطي في المناطق المحررة من داعش. .(مرفق بالصور والفيديو)

ملف

مرّت المدينة منذ عصور ما قبل الميلاد وحتّى الآن بأصعب المراحل؛ مثل غزو الملك شالمانصر الثالث، غزو المغول، الاحتلال العثماني، سلطة نظام البعث، احتلال داعش، إلى أنّ وصلت أخيراً إلى الإدارة الذاتية. ويسعى أحفاد العثمانيين اليوم إلى زجّ المدينة المقاوِمة في مرحلةٍ جديدةٍ من الخطر ولكن مثلما سطر التاريخ هزيمتهم سيسطّر هذا الآن أيضاً.

تقرير

في الوقت الذي كان فيه الشعب الكردي يائساً ودون أمل؛ لخيبات الأمل المتتالية التي أصيب بها بعد القضاء على ثوراته وانتفاضاته بمجازر وحشية، بدأت ثورة جديدة بفكر وفلسفة القائد وانطلقت برصاصة وُجّهت إلى صدر العدو، فأحيت الكردي الذي كان قد دُفن بالإسمنت وأحيط بالأسلاك والأسوار.

المرأة

تحت شعار (الفن حرب في سبيل الوجود والحرية)، أطلقت حركة الهلال الذهبي للثقافة والفن الخاصة بالمرأة في شمال وشرق سوريا مهرجان الشهيدة برجم – الأول للمرأة، وذلك لدعم الجهود المبذولة لتمكين تمثيل المرأة في الواقع الثقافي وإحياء الفن المرتبط بالآلهة الأم. .(مرفق بالصور والفيديو)

ANHA