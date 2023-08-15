مخطط وكالة أنباء هاوار 15 – 8 - 2023

طالب أهالي ديرك بالكشف الفوري عن وضع القائد عبد الله أوجلان، وأكدوا على مواصلة النضال حتى يتحقق ذلك. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد مواطنون من حلب، أن لقفزة 15 آب تأثير كبير عليهم، وفور سماع ذويهم بهذه الخطوة انضموا إلى صفوف حركة حرية كردستان، مؤكدين أن صدى الرصاصة الأولى التي أطلقها الشهيد معصوم قورقماز انتشر في الأرجاء، وشجع الشعب الكردي على النهوض والتحرر: "اليوم نخوض كفاحاً مسلحاً ضد عدونا بفضل شهيدنا معصوم قورقماز".(مرفق بالفيديو والصور).

"فقد انقسمت قواتنا إلى عددٍ من الوحدات وانتشروا بين الأهالي في مناطق واسعة، وكانوا يتحرّكون بسريّة، ولم يحظَ العدو بدعم الشعب وكان غريباً عن هذه الأراضي ولا يستطيع السيطرة، لقد خضتنا تجربتنا الأولى ضدّ العدو منذ ذلك الوقت".(مرفق بالفيديو والصور).

انتقدت رئيسة أمانة الهيئة الدولية لحرية الأديان والباحثة في مركز ويلسون الأميركي نادين ماينزا تصريح وزارة الخارجية الأميركية النافي لأي تغيير ديمغرافي في عفرين المحتلة، وأشارت أن الولايات المتحدة الأميركية تفضّل مصالحها على حساب النطق بالحقيقة، وكشفت المسؤولة الأميركية عن تحرك جديد للكونغرس حيال ما تتعرض له شمال وشرق سوريا.

أدانت عضوة منسقية مؤتمر ستار جرائم اغتصاب الأطفال والنساء من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته في المناطق المحتلة، وذكرت توثيقهم لانتهاكات وجرائم الاحتلال وإرسالها إلى المنظمات الدولية والنسوية؛ إلا أنها لم تلقَ آذاناً صاغية. (مرفق بالفيديو والصور).

أثبتت الحياة التشاركية الكومينالية نجاحها في كافة مفاصل الحياة التي تخص المواطنين ويستفيد منها فئات المجتمع كافة، حيث تمكن أهالي قرية سحل بالعمل التشاركي من تجهيز حديقة قريتهم وتوفير مكان ملائم للأطفال للعب والترفيه. (مرفق بالفيديو والصور).

شهد مسار التطبيع بين مصر وإيران نوعاً من التباطؤ، ما يشير إلى أن تطبيق التفاهمات بشكل عملي اصطدم بمعوقات عديدة. فما الأسباب؟

ينظم مجلس المنطقة الشرقية في دير الزور بالتنسيق مع مجلس هجين العسكري فعالية لذكرى مجزرة الشعيطات التي ارتكبها داعش بحق أبناء عشيرة الشعيطات، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

في الذكرى الـ39 لقفزة 15 آب بريادة القيادي عكيد (معصوم قورقماز)، تنظم في معظم نواحي ومدن مقاطعة قامشلو فعاليات في هذا الصدد، في مدينة قامشلو تحت شعار "نبارك قفزة 15 آب للقائد آبو"، ستقام الفعالية في ملعب شهداء 12 آذار، في تمام الساعة الـ18:00. في ناحية عامودا ستقام الاحتفالية في منتجع بيلسان جنوب الناحية في تمام الساعة الـ18:00. تربه سبيه، تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية مسيرة في تمام الساعة الـ 19:00، تنطلق من امام مركز مؤتمر ستار، الى جانب احتفالية لأهالي الناحية الساعة الـ 20:00، في حديقة القائد عبدالله اوجلان. في ناحية تل حميس ساحة المصرف الزراعي في تمام الساعة الـ 18:00. وفي تل براك في ساحة المركز الثقافي الساعة الـ19:00. ديرك في حديقة دجلة في تمام الساعة الـ 19:00(مرفق بالصور والفيديو).

يحتفل اهالي مدينة منبج وريفها بالذكرى السابعة لتحرير مدينة منبج من مرتزقة داعش وذلك في الساحة العامة في المدينة، الساعة 18:00 (مرفق بالفيديو والصور)

يحتفل اهالي اقليم الفرات بذكرى تحرير مدينة منبج وذكرى قفزة 15 آب وذلك في ساحة الشهيد عكيد في مدينة كوباني، الساعة 19:00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم أهالي مدينة الحسكة احتفالية مركزية بمناسبة الذكرى السنوية التاسع والثلاثون على انطلاقة قفزة ١٥ اب، و ذلك ٧ في حديقة ٤ نيسان في المدينة، الساعة 19.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يشارك أهالي حيي الشيخ مقصود والاشرفية في احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية لقفزة 15 آب، وذلك في ساحة الجبانات، الساعة 20.00 (مرفق بالفيديو والصور)