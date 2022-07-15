مخطط وكالة أنباء هاوار 15 – 7 - 2022

سخّرت الشهيدة آفزم جيا جميع طاقاتها ـ مثلها مثل آلاف الشهيدات والشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ـ من أجل تحقيق أهداف ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا، حيث قررت الالتحاق بحركة حرية كردستان لمواجهة عدو يحاول بكافة الوسائل إبادة الكرد وشعوب كردستان، وإلحاق الهزيمة به(مرفق بالصور والفيديو).

خلفت ثورة الـ 19 من تموز عام 2012 وراءها 10 أعوام مليئة بالإنجازات التي تحققت بتضحيات أكثر من 12 ألف شهيد وأكثر من 20 ألف من جرحى الحرب الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم لتتحقق الإنجازات على مختلف الصعد السياسية والعسكرية والاجتماعية وتجعل من الثورة رقماً صعباً لا يمكن تجاهله داخليا وخارجياً(مرفق بالصور).

وضعت مقاومة 14 تموز في سجن آمد الكرد أمام مرحلة جديدة من النضال للحفاظ على إرثهم ووجودهم التاريخي، حيث تؤكد الشخصية الوطنية عبد الكريم ساروخان، أن تلك الروح تتجلى في ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا، وأن شعوب المنطقة سترفع شعار "المقاومة حياة" الذي عرفت به مقاومة السجون ضد هجمات الاحتلال التركي مرة أخرى.(مرفق بالصور والفيديو).

يستعدّ فنانو شمال وشرق سوريا لاحتفالات الذكرى السنوية لثورة الـ 19 من تموز. وأشار الرئيس المشترك لحركة مزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي؛ عدنان إبراهيم إلى أنّ ثورة الـ 19 من تموز يعدّ بمثابة درعٍ يضمن وجود الشعوب وعيداً للديمقراطية والقضاء على الاحتلال (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت كومينات الرقة أنها على أهبة الاستعداد ضمن حالة الطوارئ للتصدي لهجمات الاحتلال التركي على المنطقة، وأوضحت أن أهالي المدينة يدركون مدى خطورة هذه الهجمات، مطالبة جميع أبناء سوريا بالانضمام إلى حالة الطوارئ(مرفق بالصور والفيديو).

أكد إداري مكتب الانتساب في مجلس تل تمر العسكري أن عدد الشبان الذين يريدون الانتساب إلى القوات العسكرية ازداد خلال الشهرين الماضيين، داعياً إياهم إلى إدراك خطورة المرحلة وحساسيتها والانضمام إلى القوات لحماية المنطقة من أي عدوان وتحرير المحتلة(مرفق بالصور والفيديو).

عاد الجنوب السوري إلى الواجهة مجدداً، وذلك من خلال الحديث عن تشكيل "منطقة آمنة" هناك، وفي وقت اعتبرها البعض ترويجاً إعلامياً يراها أخرون مدخلاً لتشكيل نظام إقليمي جديد بدعم أميركي- إسرائيلي- عربي. فما حقيقة هذا الحديث؟ وكيف يراها الساسة السوريون؟(مرفق بالصور والفيديو).

أكد الباحث منير أديب أن مواجهة داعش تبدأ من مواجهة تركيا الداعم الرئيسي للتنظيمات المتطرفة"، وأن التعويل على القوات في شمال وشرق سوريا أفضل من التعويل على المجتمع الدولي المتخاذل في ملف القضاء على داعش(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

تشهد منطقة الشرق الأوسط حرباً عالمية ثالثة، تميّزت بخصائص عسكرية وسياسية مختلفة بحسب محللين للشأن الشرق أوسطي، وتعد الحرب الأكثر دموية في القرن الحادي والعشرين، إذ خلقت حالة من الفوضى في العديد من المجتمعات والدول وأصبحت مستنقعاً للشعوب المظلومة، بحيث لم تعد هذه الشعوب قادرة على الخروج من هذه الفوضى.

العالم والشرق الأوسط

كثر الحديث مؤخرا عن اقتراب الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة العراقية، إلا أن محللين يرون بأن الخلاف الكردي لايزال عائقا أمام تشكيل الحكومة، مع إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على فرض مرشحه على العراق، ويرجحون إعادة سيناريو 2018 بذهاب الحزبين الكرديين بمرشحين إلى مجلس النواب العراقي(مرفق بالصور).

ANHA