مخطط وكالة أنباء هاوار 15 – 6 – 2022

يستذكر الشعب السرياني الاشوري الكلداني في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، ضحايا الإبادة الجماعية "السيفو"، بمناسبة ذكراها السابعة بعد المئة، في صالة كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذوكس، الساعة 19.00. (مرفق بالصور والفيديو).

تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وسياسات التغيير الديمغرافي في المناطق المحتلة، ينصب مؤتمر الإسلام الديمقراطي خيمة اعتصام أمام مركز مؤتمر الإسلام الديمقراطي بمدينة قامشلو الساعة9:00 .ومن المقرر أن تستمر لأربعة أيام متتالية.(مرفق بالصور والفيديو)

بمناسبة الذكرى السابعة بعد المئة على الإبادة الجماعية السيفو التي جرت بحق الشعب السرياني الآشوري الكلداني، ينظم حزب الاتحاد السرياني ذكرى الإبادة الجماعية تحت شعار "نريد اعترافا دولياً بالإبادة الجماعية"، وذلك في صالة مار كبرئيل بمدينة قامشلو الساعة 19.00 (مرفق بالصور والفيديو)

يخرج أهالي ناحية كركي لكي بمسيرة تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، الساعة10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

ينظم اتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية في الرقة مهرجاناً شعبيا يتضمن فعاليات متنوعة وذلك في صالة التاج الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس المنطقة الشرقية بريف دير الزور الشرقي مهرجان الخيل السنوي الذي سيقام في بلدة غرانيج (مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في مدينة الطبقة شهداء شهري أيار وحزيران في مزار شهداء الطبقة (مرفق بالصور والفيديو)

بيّن المحامي السرياني جورج حنا أن قوى المؤامرة تفرض عزلة مشددة على القائد عبدالله أوجلان، بسبب فلسفة القائد أوجلان المبنية على أساس مصلحة المجتمع. (مرفق بالصور والفيديو).

قال نائب قائد مجلس الباب العسكري إن قرى ريف الباب الشرقي المحرر تشهد قصفاً كثيفاً، بالتزامن مع تحليق الطيران المسيّر بشكل شبه يومي، من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، مؤكداً استعدادهم "قيادة ومقاتلين للتصدي لأي هجوم تركي محتمل على المنطقة". (مرفق بالصور والفيديو).

أكد طلعت يونس على ضرورة تعزيز المقاومة وفق مفهوم حرب الشعب الثورية، وقال: "ينبغي تعزيز هذه الروح وتلاحم الشعب مع قواته المدافعة والتشبث بالأرض والبقاء صامدين مدافعين عنها ما سيكون نهاية للفاشية والاحتلال، ويجب جعل كافة الساحات، ساحات دفاع ومقاومة"، مشدداً أنه "سيكون هناك شكل جديد للمقاومة التي سوف تهزم الاحتلال".(مرفق بالصور والفيديو).

جدد أهالي القرى المتواجدة على خطوط التماس مع جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في الريف الشمالي لحلب تمسكهم بخيار المقاومة في وجه دولة الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

أبدى شيوخ ووجهاء عشائر ريف دير الزور الشرقي رفضهم لمشروع التوطين الذي تعمل عليه دولة الاحتلال التركي في المناطق المحتلة، وأكدوا أنه ليس سوى فتنة طويلة الأمد ومخطط جديد لسلخ المناطق المحتلة وضمها إلى أراضيها. (مرفق بالصور والفيديو).

ترتكب دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها أبشع الجرائم والانتهاكات بحق من تبقى في مقاطعة كري سبي بعد احتلالهم لها، مستغلين صمت المجتمع الدولي، فيما حذر الرئيس المشترك لمقاطعة كري سبي من انبعاث الإرهاب المتمثل بمرتزقة داعش في ظل عزمها توطين عوائلهم فيها. (مرفق بالصور والفيديو).

تقرير

أقدم نواب "التيار الصدري" على تقديم استقالاتهم، في خطوة تعيد العملية السياسية إلى المربع الأول. كما أنها تعتبر ضربة كبيرة لحلفاء الصدر، وهم الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني، فما هي تبعات هذه الخطوة؟ وإلى أين يسير العراق؟

عقب 17 جولة مضت، من اجتماعات "مسار أستانا" والتي باتت نتائجها واضحة في كافة مفاصل حياة السوريين، من بين رسم خرائط نفوذ جديدة للبلاد وتقسيمها بين "ثلاثي الصفقات"، وتغيير ديمغرافية المناطق السورية من خلال تهجير أهلها وتوطين آخرين يلائمون مصالحها، يراقب السوريون بقلق وتساؤل ماذا ستفعل الجولة الـ 18 بدولتهم؟

المرأة

تتلقى نساء من مختلف المكونات في مدينة تل رفعت، التدريب على كيفية استخدام السلاح، تطبيقاً لمبادئ حرب الشعب الثورية في إطار الحماية الجوهرية "الذاتية"، وذلك في ظل تهديدات تركية بشن هجمات احتلالية جديدة على المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA