مخطط وكالة أنباء هاوار 15 – 6 - 2023

أكد مواطنون وأسر الشهداء في مقاطعة الحسكة أن هدف دولة الاحتلال التركي من تمديد حظر اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان، هو مواصلة إبادة الشعوب وكمّ الأفواه التي تنادي بالحرية. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد المؤرخ المصري علي أبو الخير، أن ما يجري من خلافات ومشاكل في المنطقة هو نتاج سياسات الدول الاستعمارية التي كرستها في المنطقة، عبر زرع أنظمة قومية وطائفية بهدف الهيمنة على المنطقة ونهب ثرواتها، وأشار إلى أن فكر القائد أوجلان يمثل الطريق الوحيد لتكريس قيم التعايش في الشرق الأوسط. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد أهالي كوباني دعمهم لمقاتلي قوات لدفاع الشعبي في الحرب الوجودية التي يخوضونها ضد الاحتلال التركي، وأوضحوا: "مقاتلو الكريلا الذين دافعوا عن مدينة كوباني بأرواحهم هم قوتنا، ومن واجبنا اليوم رد الدين لهم".(مرفق بالفيديو والصور).

أكد باحثون وخبراء أن الإدارة الذاتية عبر تحضيرها لمحاكمة مرتزقة داعش الأجانب، تخوض دبلوماسية دقيقة مع الدول التي امتنعت عن استعادة رعاياها من هؤلاء الدواعش، وأشاروا إلى أن القوى الدولية تهمل ملفاً خطيراً وذلك خدمة لمصالح سياسية، مشددين على أن الوسائل والأساليب التي تقوم بها القوى الدولية لن تؤدي لهزيمة داعش بشكل كامل.

طالب ذوو الضحايا في مدينة الرقة، الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بإنزال أقسى العقوبات بحق مرتزقة داعش الذين ارتكبوا جرائم بحق أهالي المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).

يساهم معمل "سوراب" للخراطيم البلاستكية الزراعية، في توفير حاجة المنطقة منها، بعيداً عن الاستيراد، بـ 6 قياسات مختلفة، ويوفر فرص عمل لـ 50 عاملاً. (مرفق بالفيديو والصور).

تعقد منظمات المجتمع المدني الكونفرانس التأسيسي الأول لاتحاد الأطباء في دير الزور وذلك في قاعة المجلس المدني بمنطقة السبعة كليو بريف دير الزور الغربي، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم اتحاد المرأة الشابة في مدينة الرقة مهرجان الشهيدة نوجيان أوجلان الرياضي للمرأة الشابة على مستوى شمال وشرق سوريا، في منشأة الشهيد أدهم الرياضية في مدينة الرقة، الساعة 16.00 (مرفق بالفيديو والصور)

ينظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو مراسم استذكار شهداء شهر حزيران، في مزار الشهيد دليل ساروخان في مدينة قامشلو، الساعة 17.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم أهالي ناحية تل حميس تظاهرة للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، تنطلق التظاهرة من أمام مركز الترافيك في الناحية، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).