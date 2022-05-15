مخطط وكالة أنباء هاوار 15 – 5 - 2022

تنظم هيئة التربية والتعليم في إقليم الفرات احتفالية بمناسبة يوم اللغة الكردية في مدينة كوباني، الساعة11.00 . (مرفق بالصور والفيديو).

تقيم مؤسسة اللغة الكردية احتفالية في مدينة قامشلو في ملعب هيثم كجو بمناسبة يوم اللغة الكردية، الساعة 16.00 (مرفق بالفيديو والصور)

تقيم مركز هوري للثقافة والفن احتفالية بمناسبة عيد اللغة الكردية في مدرسة ارام ديكران في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو الساعة 16.00. (مرفق بالفيديو والصور)

تفتتح هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة معرض للكتب الكردية في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو ويستمر لثلاثة أيام. (مرفق بالفيديو والصور)

تحت شعار "لتوحيد مواقف النساء ضد الاحتلال" يعقد مؤتمر ستار اجتماعا تشاورياً للنساء الكرديات في روج افا وذلك في صالة زانا بمدينة قامشلو. الساعة 09.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي ريف دير الزور الغربي بتظاهرة حاشدة رفضاً لهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سرويا وجنوب كردستان الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم لجنة اللغة الكردية في مجلس مقاطعة الحسكة، حفلا فنيا تحت شعار "اللغة أم" بمناسبة يوم اللغة الكردية الذي يصادف اليوم 15 أيار/مايو، في صالة سردم الثقافية بمدينة الحسكة شمال وشرق سوريا. الساعة 13.00. (مرفق بالصور والفيديو).

تحتفل الإدارة والعاملين في راديو خابور، بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لتأسيس الإذاعة وانطلاقاتها، وذلك بتمام الساعة الـ 18.00. (مرفق بالصور والفيديو).

دعا الناشط الحقوقي جبرائيل مصطفى، جميع المكونات في سوريا لتحرك سريع ضد المشاريع الاستعمارية التركية في المنطقة، وطالب حكومة دمشق بإلغاء اتفاقية أضنة مع الدولة التركية المحتلة واتخاذ خطوات ضد الاحتلال التركي في المحافل الدولية. (مرفق بالصور والفيديو).

حذر شيوخ ووجهاء العشائر العربية في مدينة الرقة من توسع دولة الاحتلال التركي في سوريا والعراق، وأكدوا أن أطماعها لن تتوقف في سوريا والعراق، إنما ستمتد إلى جميع مناطق الشرق الأوسط، وأن على "كافة دول الشرق الأوسط أن تأخذ حذرها من هذا التوسع".(مرفق بالصور والفيديو).

ندد الرئيس المشرك لمنظمة حقوق الإنسان في إقليم الفرات بالجرائم في المناطق التي احتلتها دولة الاحتلال التركي في الشمال السوري، مؤكداً بأنهم يمتلكون وثائق وتقارير وثقت فيها الجرائم بحق المواطنين في عفرين المحتلة وباقي المناطق المحتلة من قبل تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

أشارت الرئيسة المشتركة لمجلس PYD في مقاطعة كوباني نصرة درويش إلى وجود خطة مشتركة بين حكومة مصطفى الكاظمي والحزب الديمقراطي الكردستاني ودولة الاحتلال التركي هدفها إنهاء وجود الكرد وكردستان، مؤكدة على أن الشعب الكردي سيناضل ولن يسمح للأعداء بتنفيذ مخططاتهم الاحتلالية. (مرفق بالصور والفيديو).

وصف محتجون سريان شاركوا في الوقفة الاحتجاجية التي نُظّمت يومي الخميس والجمعة، في مدينة قامشلو تحت شعار "لا لسياسات الدولة التركية العدوانية على شعوب المنطقة" الهجمات المتواصلة لدولة الاحتلال التركي بـ"الجرائم والممارسات الإرهابية"، وقالوا: "تستطيع شعوب المنطقة ضمان وجودها في الوطن بالمقاومة".(مرفق بالصور والفيديو).

أكد أعضاء المؤسسات المدنية في ريف دير الزور الشرقي أن هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان تستهدف مشروع الإدارة الذاتية ووحدة الشعوب المحررة من داعش، وحذروا من التمدد التركي في سوريا والعراق على حساب شعوب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

فسر الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار، صمت حكومة دمشق عن الهجمات التركية على المنطقة بتفاهمات محتملة ضد شمال وشرق سوريا، كما انتقد ما وصفه بـ "سبات" جماعة الدولة العربية حيال المشاريع الاستعمارية التركي في سوريا والعراق.

تحليل

يشكل مشروع توطين مليون لاجئ سوري في المناطق المحتلة من الشمال السوري إحدى أخطر المشاريع التي تقودها تركيا ضد شعوب المنطقة. هذا المشروع إذا تم تنفيذه سيكون تكريساً للتغيير الديمغرافي وتقسيماً فعلياً لسوريا.

العالم

كشفت وسائل إعلام محلية سورية عن تفعيل خط الائتمان الإيراني لتزويد حكومة دمشق بالطاقة خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها بشار الأسد إلى طهران، فيما تتعدد مبادرات القوى السياسية لحل الأزمة في العراق دون أن تكون لأي منها الحظوظ الكافية للنجاح.

ANHA