مخطط وكالة أنباء هاوار 15 – 12 – 2022

يشيع أهالي مدينة الحسكة جثمان الشهيد عبد الرحمن محمد خضر المقاتل في صفوف وحدات حماية الشعب الذي استشهد جراء وعكة صحية، وذلك إلى مزار الشهيد دجوار بمدينة الحسكة، الساعة 13.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مؤتمر ستار محاضرة عن العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، وذلك في قاعة حزب الاتحاد الديمقراطي بناحية الهول، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مؤتمر ستار اجتماعاً في بلدة جل آغا تحت شعار "حان وقت حرية الجسدية للقائد آبو" في مركز الفن والثقافة في الناحية، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو)

يخرج أهالي ناحية تل براك في تظاهرة للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

تستمر فعالية خيمة الاعتصام في مدينة الرقة للمطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان الجسدية، في ساحة المركز الثقافي سابقاً، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

تمكنت الورش الفنية التابعة لشركة نفط رميلان، من صيانة 50 % من المحطات النفطية التي تم استهدافها من قبل دولة الاحتلال التركي، بينما أكد مدير الإنتاج في الشركة أنهم يسعون لإعادة إنتاج الكمية اللازمة من الغاز المنزلي بأقرب وقت ممكن.

أكد شبيبة إقليم الفرات على رفعهم وتيرة النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وقالوا: "حان الوقت لتحقيق الحرية الجسدية القائد أوجلان". (مرفق بالفيديو والصور).

الشهيد خليل الحميد الجليب، قاده حبه لوطنه وإصراره على الدفاع عن شعبه وأرضه إلى الانضمام إلى قوات سوريا الديمقراطية ما إن أكمل السن القانوني للانضمام (18 عاماً)، وبعد فترة وجيزة استشهد بقصف جوي تركي استهدف نقطة للقوى الأمنية المسؤول عم مخيم الهول. (مرفق بالفيديو والصور).

يتواصل تعليق الدوام المدرسي في مقاطعة الشهباء وقرى في ناحيتي شرا وشيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة وسط استمرار الحصار الحكومي في وقت لا تمتلك فيه هيئة التربية لإقليم عفرين بدائل إكمال العملية التدريسية. (مرفق بالفيديو والصور).

يعاني حيّا الشيخ مقصود والأشرفية من تبعات الحصار المفروض من قبل الفرقة الرابعة في المجال الصحي، إذ يشهد الحيان نقصاً في حليب الأطفال إلى جانب أدوية الضغط والسكري والقلب والمضادات الحيوية. (مرفق بالفيديو والصور).

في عمل كومينالي تشاركي، باشر أهالي حي الكلاسة في مدينة الحسكة، بناء صالتين للعزاء، تتشارك فيه حوالي 500 أسرة في الحي. (مرفق بالفيديو والصور).

أوضح مواطن قدم من العاصمة السورية دمشق إلى مدينة قامشلو في شمال وشرق سوريا أن غالبية العاصمة يحلمون بالعيش في مناطق الإدارة الذاتية جراء الأمان والوضع الاقتصادي الجيد بالنسبة لباقي المناطق السورية. (مرفق بالفيديو والصور).

أكدت مكونات روج آفا على خوض مرحلة جديدة من النضال المشترك؛ لكسر العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان، وقالوا "سننتفض في كل الساحات لنحرر قائدنا جسدياً". (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA