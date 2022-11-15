مخطط وكالة أنباء هاوار 15 – 11- 2022

مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ينظم اتحاد المرأة الشابة في مقاطعة الحسكة تظاهرة في المدينة الساعة 12:00 .بینما ينظم مؤتمر ستار في نواحي مقاطعة الحسكة سلسله من المحاضرات تبدأ الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي ندوة في مدينة الرقة تحت شعار" المرأة حياة حرية" بعنوان مواجهة المرأة للعنف السياسي والمجتمعي.(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مؤتمر ستار في ناحية جل اغا ندوة حوارية تحت شعار "المرأة، الحياة ,الحرية، والجنولوجيا" في مركز موتمر ستار، الساعة 11.00 ( مرفق بالصور والفيديو).

يعقد اتحاد غرفة التجارة لمدينة منبج وريفها، كونفراسها الأول تحت شعار "بالثورة التجارية، سنبني تجارة سليمة لاجل تطور الاقتصاد المجتمعي" في مركز مدينة منبج شمال وشرق سوريا، الساعة 12.00. (مرفق بالصور والفيديو(

أكّد أهالي قامشلو أنّ دولة الاحتلال التركي تسعى إلى القضاء على الذين يتبنون أفكار القائد أوجلان وإبادتهم، واستنكروا موقف القوى الدولية الداعمة لمخططات الإبادة بحق الكرد.(مرفق بالصور والفيديو).

نددت أمهات الشهداء ومقاتلي الكريلا في إقليم الجزيرة بممارسات وجرائم دولة الاحتلال التركية، وذكرن أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني شريك للدولة التركية في هذه الجرائم. إن مقاتلي الكريلا يدافعون عن كرامة العالم والإنسانية. يجب على الجميع التصدي لهذه الجرائم"..(مرفق بالصور والفيديو).

شددت النساء القاطنات في قرى محاذية لخطوط التماس مع جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بريف منطقة منبج، تمسكهن بأرضهن والدفاع عنها ضد كافة الهجمات التي تتعرض لها المدينة، وأكدن على أن الحماية هي حق وواجب يتطلب من الأهالي. (مرفق بالصور والفيديو).

طالبت الباحثة المصرية والدكتورة في العلوم السياسية، فريناز عطية الشعب العربي بتقديم دعم أكبر للشعب الكردي في نضاله ضد الدولة الفاشية التركية.

طالبت الإدارة الذاتية القوى الدولية باتخاذ مواقف أكثر حزماً في التعامل مع ملف مرتزقة داعش، لاسيما مسألة مواجهة خلاياه النائمة ومعتقليه وتأزم الأوضاع في مخيم الهول. مرفق بالصور والفيديو).

تقرير

في خضم الصراعات الكبيرة التي يشهدها العالم من حروب وانقسامات دولية وأزمة مناخ، يعود ملف الهجرة إلى المقدمة ليدق ناقوس الخطر مع وصول أعداد المهاجرين حول العالم إلى أرقام قياسية وخاصة من السوريين، على الرغم من الحوادث المأساوية الكثيرة على طرق التهريب والتكاليف الجنونية واستغلال العديد من الدول لهذا الملف في تنفيذ أجنداتها.

ANHA