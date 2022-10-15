مخطط وكالة أنباء هاوار 15 – 10 - 2022

يشيع أهالي ناحية الشدادي جثمان الشهيد عضو في لجنة الحماية بمجلس الناحية التابعة لمقاطعة الحسكة، محمد بوزان، إلى مثواه الأخير، الساعة 09.00. (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي مدينة الحسكة، جثمان الشهيد في قوى الأمن الداخلي السوتور، ابراهيم بسام ميخائيل (أريو)، إلى مثواه الأخير، مزار شهداء السريان الآشوريين الساعة 12.00.(مرفق بالصور والفيديو).

يقدم مشفى الشعب في ناحية الشدادي، خدماته لأكثر من 350 ألف نسمة في الريف الجنوبي لمقاطعة الحسكة، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً بين الأهالي الذين وفّر عليهم افتتاح المشفى قطع مسافات طويلة باتجاه المدن الرئيسية في إقليم الجزيرة. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد الباحث الكردي، أحمد شيخو، أن رغم المؤامرة الدولية على القائد أوجلان وحزب العمال الكردستاني إلا أن زخم النضال لم يتوقف، مشيراً إلى أن هذه المؤامرة وما تبعها من ممارسات تخالف كل المعايير والقوانين الدولية وتفضح نفاق المجتمع الدولي وازدواجية معاييره. (مرفق بالصور والفيديو).

ندد المكون السرياني في قامشلو بهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، واستهدافها لعضو قوى الأمن الداخلي - السوتورو الشهيد إبراهيم ميخائيل وأكد أن هذه الهجمات لن تكسر إرادة الشعب السرياني. (مرفق بالصور والفيديو).

حذّر الدكتور كاموران برواري من عواقب وخيمة على الكرد والعراق في حال لم يتم اتخاذ تدابير فعالية تجاه مخططات الدول الاستعمارية الهادفة إلى تقسيم العراق وخلق اقتتال داخلي.

أكد الرئيس المشترك لمكتب الطاقة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ولات درويش أن دولة الاحتلال التركي تستخدم المياه والملف الاقتصادي لابتزاز الإدارة الذاتية في إطار الحرب التي تخوضها ضد المنطقة بعد فشلها عسكرياً في تحقيق أهدافها. (مرفق بالصور والفيديو).

تجول مسؤولي الاحتلال التركي، برئاسة نائب وزير الداخلية في ريف حلب المحتل، فيما أطلقت وسائل إعلام تركية على الراعي السورية اسم "جوبان بي" نسبة إلى أحد رجالات الدولة العثمانية، إذ رأى الدكتور أحمد الدرزي، أن ذلك "يعد خرقاً لكافة المعايير الدولية وإنجازاً حقيقياً للميثاق الملي"، وأشار إلى أن الاحتلال التركي لن يتخلى عن مشروعه على الرغم من ترويجه للمصالحة مع حكومة دمشق.

أكدت عضوة القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية نوروز أحمد أنهم سيصعدون نضالهم لتحرير المناطق التي تحتلها تركيا، لافتة إلى ان القوة الوحيدة التي يستندون إليها في نضالهم هي قوة الشعب. (مرفق بالصور والفيديو).

تقرير

واجه أبناء السويداء سياسات قمعية من قبل حكومة دمشق هدفت إلى تهجيرهم لخلق تغيير ديمغرافي نتيجة اتخاذهم الخط الثالث من الصراع الدائر منذ بدء الأزمة السورية، ما أدى إلى اندلاع سلسلة احتجاجات شعبية واسعة، دفعت الحكومة إلى إعادة فرض ما تسمى "التسويات" للجم الاحتجاجات وإخضاع المحافظة لسلطتها عبر تمهيد الطريق لأذرع تابعة لها للتحكم بالمشهد السياسي.

العالم

أتى ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ليطغى على كافة الملفات الداخلية المُلحة، لا سيما مع العرقلة الأخيرة التي تسبب بها الرد الإسرائيلي على الملاحظات اللبنانية التي أوحت بتطيير الترسيم، إلا أنه الجو الإيجابي عاد يوم الثلاثاء، ليعيد الحياة لهذا الملف.

ANHA