مخطط وكالة أنباء هاوار 15 – 1 - 2023

تنظم بلدية الشعب في ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو، حملة نظافة تحت عنوان (النظافة ثقافة و البيئة لنا ولأجيالنا القادمة لنحافظ عليه وكلنا شركاء في تنظيفه وحمايته)، الساعة الـ 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح المحامي، محمد أمين النعيمي أن حصار حكومة دمشق على مقاطعة الشهباء وحيّي الشيخ مقصود والأشرفية؛ جريمة ضد الإنسانية، حسب المادة /7/ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، داعياً إياها للتفكير بوحدة الأراضي السورية بدلاً من تجزئتها. (مرفق بالصور والفيديو)

عبّر الرئيس المشترك لمجلس المنطقة الغربية في دير الزور، محمد الهلال، عن رفضه القاطع لأية صفقات تستهدف شمال وشرق سوريا، مؤكداً وقف أهالي دير الزور في وجه أي مخطط معادي للمنطقة. (مرفق بالصور والفيديو)

من ليبيا إلى روج آفا ومن عام 1980 وحتى أواخر 2022 كرّس محمد نوري أبو بكر حسن حياته لخدمة وطنه، وجسّد القيم الوطنية التي آمن بها في أسرته وبين رفاق دربه، وأوصى بتصعيد النضال وهو يلتقط أنفاسه الأخيرة في أواخر العام الفائت. (مرفق بالصور والفيديو)

هنّأت إداريات في منظّمات نسائيّة في شمال وشرق سوريا وكردستان وأوروبا مؤتمر ستار بمناسبة الذكرى السنويّة الـ 18 لتأسيسه وعبّرن عن تمنياتهن له بالاستمرار في تحقيق النجاحات. (مرفق بالصور والفيديو)

بدأت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عام 2023 بناء نظام صحي للمنطقة وإعادة تأهيل القطاع الصحي المدمر والمنهار، بعد 11 عاماً من الأزمة؛ عبر تنفيذ العديد من المشاريع الصحية الضخمة في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو)

شهد مسار التقارب بين الاحتلال التركي وحكومة دمشق خلال اليومين الماضين، تراجعاً بعد تصريحات بشار الأسد الداعية إلى انسحاب الاحتلال من الأراضي السورية وإيقاف دعمه للإرهابيين؛ ما دفع باحثين لاستبعاد اكتمال هذا التقارب.

العالم

قابل بشار الأسد حماسة رئيس دولة الاحتلال التركي؛ لعقد قمّة بينهما ببرود، واضعاً شروطاً من بينها "خروج الاحتلال التركي من الأراضي السورية"، في حين أكد خبراء ومحللون سياسيون، أن هناك مخاوف حقيقية من تجدد نشاط مرتزقة داعش في سوريا والعراق في ظل وجود خلايا نائمة؛ تنفذ عمليات فيهما.

تقرير

أثارت زيارة وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى دمشق الكثير من الجدل السياسي وكذلك امتعاضاً أميركياً، إلا أن محللين اعتبروا هذا التقارب هو سعي إماراتي؛ لدور إقليمي لها لتحقيق توازن بين الدول المتدخلة في سوريا وخاصة إيران وتركيا.

ANHA