مخطط وكالة أنباء هاوار 15-9-2023

أكدت عضوات حركة الثقافة والفن في إقليم الفرات أن مقاومة الكريلا كتبت تاريخاً جديداً لشعب المنطقة، وأن دولة الاحتلال تسعى بشتى الطرق لإبادته، لذا عليه التكاتف والوقوف مع قواته في حربه المصيرية(مرفق بالصور والفيديو).

أعربت نساء من مقاطعة الحسكة عن تضامنهن الكامل مع النساء في السويداء ومع كل ثورة تقودها النساء في العالم لنيل حقوقهن، منوهات إلى ضرورة توحيد الجهود والأهداف لضمان تحقيق ما يطمحن له(مرفق بالصور والفيديو).

بعد 9 أعوام من إعلان داعش الحرب على كوباني، تشير الأوضاع على الأرض اليوم إلى أن الحرب المعلنة ضد المنطقة من جميع الجهات والأطراف، لا تقتصر على الهجمات العسكرية، وإنما تتعرض المنطقة لأنواع خطيرة وقذرة من الحرب الخاصة تديرها العديد من القوى بهدف إضعاف قسد والإدارة الذاتية وإفشال هذه التجربة(مرفق بالصور).

أكد عضو العلاقات العامة في مجلس إدلب الخضراء أن قوات سوريا الديمقراطية ومكونات شمال وشرق سوريا أفشلت مخططات دولة الاحتلال التركي في ضرب مشروع الإدارة الذاتية، وضرب الأمن والاستقرار في المنطقة بشكلٍ عام(مرفق بالصور والفيديو).

حققت زراعة البصل خلال هذا العام الاكتفاء الذاتي لمقاطعة الشهباء على الرغم من الحصار المفروض عليها، حيث وصل الإنتاج السنوي إلى أكثر من 25 ألف طن(مرفق بالصور والفيديو).

بدأ أهالي شمال وشرق سوريا، بتحضير المونة لفصل الشتاء، هذه العادة القديمة الجديدة، كلٌّ حسب حاجته وقدرته الشرائية(مرفق بالصور والفيديو).

مع تنامي ظاهرة الانقلابات في القارة الأفريقية، بدأت أصابع الاتهام تشير لدور روسي وراء الظاهرة التي تمددت كالنار في الهشيم بخمس دول أفريقية. فهل حقاً تقف موسكو المشغولة بالحرب في أوكرانيا وراء كل هذه الانقلابات، أم أن هناك طرف آخر يهمه إضعاف باريس ووراثة مكانتها؟ (مرفق بالصور).

ينظم اتحاد الفلاحين والثروة الحيوانية في شمال وشرق سوريا مهرجاناً للخيول العربية الأصيلة في بلدة تل معروف التابعة لناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو، وذلك في تمام الساعة الـ 08:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يقيم المجلس الرياضي في إقليم الجزيرة بطولة تنشيطية (شهرية) للشطرنج للإناث والذكور، وذلك في مقر المجلس بمدينة قامشلو، في تمام الساعة الـ 10:00 (مرفق بالصور والفيديو)

تدلي الادارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الفرات والاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ببيان في الذكرى التاسعة لهجوم مرتزقة داعش على كوباني وذلك في ساحة المرأة الحرّة بتمام الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مركز جميل هورو للثقافة والفن بتنظيم حفلة دعماً لقوات سوريا الديمقراطية، القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب الساعة، 20.00(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA