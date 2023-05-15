مخطط وكالة أنباء هاوار 15 - 5- 2023

شددت عضوات اتحاد المرأة الشابة على ضرورة لعب الشبيبة دوراً فعالاً في النضال من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، مؤكدات أن نشر فكر الأمة الديمقراطية هو الرد الأنسب على العزلة المفروضة من قبل السلطات التركية في إمرالي. (مرفق بالفيديو والصور).

سنوات مريرة تمر ثقيلة على سكان مقاطعة عفرين المحتلة وسط استمرار جرائم جيش الاحتلال التركي وآخرها جريمتا اغتصاب بحق طفلتين واختطاف شابة بعد رفض ذويها تزويجها لأحد مرتزقة الاحتلال. (مرفق بالفيديو والصور).

تنعقد في 19 أيار الجاري القمة العربية في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة، سواء على صعيد الأوضاع في السودان وسوريا وغزة.

يستقبل الكرد في شمال وشرق سوريا عيد اللغة الكرديّة من خلال إحداث ثورةٍ في اللغة، إذ أصبحت السياسة، والتعليم، الثقافة والفن، والإعلام والاقتصاد كلها تتم باللغة الكرديّة. (مرفق بالفيديو والصور).

يرى أستاذ في العلوم السياسية أن جولة المواجهات - التي توقفت أمس بموجب وقف إطلاق نار أعلنت عنه مصر- لن تكون الأخيرة، لافتاً إلى أن نتنياهو الذي أراد أن يهرب من أزمته الداخلية، فاضل بين جبهتين، واختار قطاع غزة لتوقعه أن الرد سيكون محدوداً وقصيراً.

جسد مهرجان أوركيش الموسيقي الثاني صوت ولون شعوب المنطقة على المسرح، فيما لم تتمكن بعض الفرق من المشاركة بسبب تأخرها في التدريب والتمرين. أما فرق روجهلات وباشور كردستان فلم تتمكن من المشاركة بسبب مشاكل تتعلق بمعوقات السفر. (مرفق بالفيديو والصور).

تستمر فعاليات مهرجان أوركيش الموسيقي الثاني لليوم الخامس على التوالي في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، الساعة الـ 14.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم إدارة المدارس في مدينة قامشلو حفلة للطلاب بمناسبة يوم اللغة الكردية، في الصالة الرياضية في مركز الاتحاد الرياضي في قامشلو، الساعة الـ 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم إدارة المدارس في ناحية جل آغا معرضاً للأدوات التراثية الكردية في مدرسة الشهيد شهزاد بقرية ديرو كفنك، الساعة الـ 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تقيم هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة المعرض الثاني للكتاب الكردي، بمناسبة يوم اللغة الكردية يستمر حتى 17 أيار الجاري، في صالة زانا في مدينة قامشلو، الساعة الـ 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم هيئة التربية والتعليم في مقاطعة عفرين والشهباء، حفلة بمناسبة يوم اللغة الكردية، وذلك في مخيم سردم التابع لناحية الاحداث، الساعة الـ 15:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم لجنة التدريب والتعليم للمجتمع الديمقراطي في حلب احتفالية بمناسبة يوم اللغة الكردية في حي الشيخ مقصود، الساعة الـ 17.30 (مرفق بالفيديو والصور).

يشيع أهالي مدينة الحسكة جثمان المقاتلة في وحدات حماية المرأة جودي عكيد إلى مزار الشهيد دجوار في قرية الداودية بمقاطعة الحسكة، الساعة الـ 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تفتتح لجنة التدريب في مؤتمر ستار أكاديمية ستار باسم الشهيدة زينب صاروخان و ذلك في حي غويران في مدينة الحسكة، الساعة الـ 14:00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم جمعية روج آفا الكردستانية فعالية بمناسبة اليوم العالمي للغة الكردية، في صالة ماربيلا في مدينة الحسكة، الساعة الـ 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يشيع أهالي ناحية الشدادي بمقاطعة الحسكة جثمان مقاتل قوات سوريا الديمقراطية الشهيد سامي علص المحمد وذلك إلى مزار الشهداء بناحية الشدادي، الساعة الـ 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

بمناسبة يوم 15 ايام يوم اللعة الكردية يعقد في مدينة كوباني.

تحت شعار "Zimanê Kurdî geş bikin jiyanê xweş bikin, em ê şoreşa ziman bi ser bizin "يقيم هيئة التربية والتعليم في إقليم الفرات حفلاً فنياً بمناسبة يوم لغة الكردية وذلك في تمام الساعة 17:00 في ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني، وفي السياق تنظم جامعة كوباني فعالية ثقاقية في تمام الساعة 10:00 في مركز باقي خدو لثقلفية والفن (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA