مخطط وكالة أنباء هاوار 15- 3 – 2023

يقيم مؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، مراسم استذكار لعضوة المجلس الرئاسي لمؤتمر الشعب الشهيدة دلال عزيز أوغلو( رابرين آمد)، وذلك في صالة الروابي، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

تكشف الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، برنامج الاحتفال بنوروز عام 2023 وذلك عبر بيان يدلى عند دوار الشهيد يوسف كلو بمدينة قامشلو، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل حميس، بمقاطعة قامشلو، 41 شهيداً من شهداء الحرية، وذلك في مراسم تقام في مركز الثقافة والفن، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مجلس سوريا الديمقراطية وبمناسبة" ذكرى انطلاقة الثورة السورية" والتي تحولت فيما بعد لأزمة، ببيان صحفي، وذلك في مقر دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مدينة قامشلو الساعة 10.00، وفي السياق يقيم مسد ندوة حوارية، في قاعة المجلس المدني لدير الزور في منطقة المعامل بريف دير الزور الغربي، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

وينظم مجلس شباب سوريا الديمقراطية ندوة حوارية " الذكرى السنوية لاندلاع الثورة السورية" و ذلك في قاعة مجلس سوريا الديمقراطية بمدينة الحسكة، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

تحت عنوان " بروح ثورة شمال وشرق سوريا تنتصر الثورة السورية"، يقيم حزب سوريا المستقبل في مدينة الرقة مهرجان خطابي، وذلك في صالة التاج، الساعة 10.00، ويقيم مجلس إدلب الخضراء، وتحت شعار "ثورة حتى نصر الشعب وتحقيق الديمقراطية " فعالية في قاعة المجلس بمدينة الرقة، الساعة 12.00(مرفق بالصور والفيديو (مرفق بالصور والفيديو).

يوقد أهالي مدينة قامشلو، شعلة نوروز عام 2023، الساعة 17.00(مرفق بالصور والفيديو).

أثنت المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا على المشاركة الزخمة للأهالي في حملة جمع التواقيع؛ المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، والتي ستسلم وثيقتها إلى لجنة مناهضة التعذيب (CPT). وأكد القائمون على الحملة أن صوت الشعوب كان واحداً (مرفق بالصور والفيديو).

يعاني مشفى الشهيد خالد فجر، المشفى الوحيد في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، من نقص حاد في الأدوية والأجهزة والمحروقات المستخدمة في توليد الطاقة، وقد يخرج عن الخدمة في ظل الحصار المستمر(مرفق بالصور والفيديو).

أكد شبيبة إقليم الفرات أنه لن تغمض لهم عين طالما القائد عبد الله أوجلان محروم من حريته الجسدية؛ لذا سيكونون في الساحات حتى كسر قضبان سجن إمرالي(مرفق بالصور والفيديو).

ملف

بعد 12 عاماً من بدء الأزمة السورية، لا تزال البلاد غارقة في أزمات سياسية وعسكرية واقتصادية ومعيشية من دون النجاح في تمهيد الطريق لحل دائم ينهي الأزمات التي تعاني منها، فما هي أهم حيثيات الخيار العسكري للأزمة؟(مرفق بالصور).

تحليل

مع الزلزال، عادت سوريا إلى طاولة السياسة مجدّداً. فقد جمعت العلاقات بين دمشق وعمان والأردن والمملكة العربيّة السعوديّة بين هذه الأطراف لأوّل مرّة منذ اندلاع الحرب الأهليّة السوريّة عام 2011. فعلى إثر الزلزال، أرسلت بعض الدول العربيّة وفودها إلى دمشق لتقديم العزاء والمساعدة. وبدون أدنى شك؛ تُعتبر سياسة الزلزال الناجمة عن الحركة الدبلوماسيّة، خطوةً لضمان عودة سوريا إلى العالم العربي(مرفق بالصور).

الثقافة والفن

تحوّل مركز الثقافة والفنون في الرقة إلى منبر لاكتشاف وتنمية مواهب أطفال الرقة، عبر إسهامه في اكتشاف وتنمية مواهب أكثر من 300 طفل، خلال 5 أعوام، إلى جانب دوره في إحياء ثقافة وتراث المنطقة(مرفق بالصور).

ANHA