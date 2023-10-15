مخطط وكالة أنباء هاوار 15-10-2023

أوضح أهالي قامشلو أن هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة ليست إلا استمراراً للمؤامرة التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان، وأكدوا أن: "تحقيق حرية القائد الجسدية هدفنا الأول والأخير"(مرفق بالصور والفيديو).

بإنسانية عالية، كرّس حياته للاهتمام بشقيق معاق عقلياً وشقيقة عاجزة عن الحركة، والدفاع عن أرضه والحفاظ على أمنها، حتى ارتقى شهيداً في أكاديمية مكافحة المخدرات(مرفق بالصور والفيديو).

أدانت رابطة آل البيت في الطبقة هجمات دولة الاحتلال التركي الإجرامية على شمال وشرق سوريا، ودعت رجال الدين في تركيا والعالم إلى الوقوف في وجهها(مرفق بالصور والفيديو).

تزايدت المخاوف من احتمالية تمدد الحرب في غزة إلى كل من سوريا ولبنان، فيما رأى مراقبون أن تركيا تحاول فرض أجندتها على العراق عبر ابتزازه بملف المياه، في حين كثفت واشنطن من تحركاتها في المنطقة على وقع حرب غزة(مرفق بالصور).

يعقد اتحاد المعلين في الرقة مؤتمره الثالث تحت شعار "تطوير مهنة التعليم لمستقبل ناجح" وذلك في صالة الشرق، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو)