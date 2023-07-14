مخطط وكالة أنباء هاوار 14– 7 – 2023

"أولاً؛ إذا كان هناك أي معنى يمكن استخلاصه من مقاومة 14 تموز، فهو ليس فقط لمقاومي السجون، ليس فقط لتنظيم واحد؛ ذلك لأنها تطورت في شخص المقاومين ضد سياسات الإبادة الموجّهة للحزب والشعب بأسره أي ضد خطة الاستئصال التام. إن الاستجابة ليوم المقاومة تعني إظهار القوة للامتثال لمثل هذا النداء"(مرفق بالصور).

وصف وطنيون رسائل التهديد التي سلّمت للقائد عبد الله أوجلان بالخطيرة، مطالبين جميع الكردستانيين بالنزول إلى الساحات لحين الكشف عن وضعه الصحي ورفع العزلة وتحقيق حريته الجسدية(مرفق بالصور والفبديو).

اندلعت في الـ 19 من تموز عام 2012 على أساس ثورة العصر النيولوتي، على أرض روج آفا التي عايشت العديد من الآلهة الثورة الثانية للمرأة. وأصبحت الآلهة آتارغاتيس حامية الفرات والتي تُعدّ أعظم آلهة في شمال سوريا رمزاً للعودة إلى القيم الثقافيّة العريقة للمنطقة(مرفق بالصور).

أكدت عضوة منسقية مؤتمر ستار في روج آفا شيراز حمو، أن التوصيات التي انبثقت عن المنتدى تشمل كافة النساء وهي عقيدة أساسية لإفشال ما آلت إليه معاهدة لوزان، مبينة أنهن سيناقشن هذه التوصيات مع كافة النساء في الخارج والداخل السوري عبر الحوار وتوطيد العلاقات معهن(مرفق بالصور والفيديو).

تضرب أزمات متتالية سياسية واقتصادية وحتى أمنية المنطقة العربية، دون التوصل إلى حلول. فكيف يمكن الخروج من عنق هذه الزجاجة؟ وهل تجربة الإدارات الذاتية في هذه البلدان هي حلّ يمكن أن يُحتذى به؟(مرفق بالصور).

أكدت ناشطة فرنسية أنه على المواطن الفرنسي والأوروبي أن يفهم بأن موضوع داعش لم ينتهِ، وأن النظام التركي الراهن ليس نظاماً صديقاً، والجميع يعلم بأن أردوغان من داعمي الأسلمة السياسية التركية، وأوضحت: "على المواطن الفرنسي أن يعلم بأن ما يحصل على هذه البقعة من الأرض مرتبط بأمننا وأمن بلداننا"(مرفق بالصور والفيديو).

يدلي جرحى الحرب في مدينة حلب ببيان استنكار لرسائل التهديد واستمرار العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وذلك في تمام الساعة 10.00 من أمام مركز جرحى الحرب بحلب والواقع بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود(مرفق بالصور والفيديو).

يعقد اتحاد العمال في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب كونفرانسه وذلك في كافيتريا طلة حلب الواقعة بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات اجتماعاً لاستذكار شهداء مقاومة 14 تموز وذلك في مركز باقي خدو لثقافة والفن بمدينة كوباني في تمام الساعة 18:00(مرفق بالصور والفيديو).