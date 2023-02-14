مخطط وكالة أنباء هاوار 14– 2 - 2023

ينظم حزب الاتحاد الديمقراطي الملتقى السوري حول المؤامرة الدولية على القائد عبدالله اوجلان وذلك في منتجع شتو بمدينة الحسكة الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يخرج اتحاد المرأة الشابة في مدينة الرقة في تظاهرة للتنديد بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد أوجلان، وفي السياق يخرج أهالي ريف دير الزور الشرقي وبلدتي الصعوة وأبو خشب في ريف دير الزور الغربي في تظاهرات منفصلة، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مهجرو سري كانيه في مخيم الطلائع بمدينة الحسكة، تظاهرة للتنديد المؤامرة والمطالبة بالحرية الجسدية للقائد الساعة ، 10.00 فيما تظم حركة الشبيبة الثورية في ناحية تل حميس بمقاطعة قامشلو، الساعة 16.00، وناحيتي الدرباسية والشدادي في مقاطعة الحسكة الساعة 18.00، تظاهرات مسائية حاشدة( مرفق بالصور والفيديو).

تدلي الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة ببيان بخصوص قوافل المساعدات المتوجهة للمناطق المتضررة وعدم فتح المعابر امامها، بمشاركة الأحزاب والقوى السياسية، وذلك في الساعة الـ 11:00 ، امام مبنى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حي السياحي بمدينة قامشلو (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر حملة التبرعات التي أطلقتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، دعماً للمتضررين في المناطق المنكوبة جراء الزلزال (مرفق بالصور والفيديو).

عندما كان المحتلّون يقومون بمسرحيّة الحكم على القائد عبد الله أوجلان بالإعدام، ردّ هو في اليوم ذاته بجعل جسده حلقةً من النار. حينها استقبلت والدته العربيّة هذا الخبر بالزغاريد والهتافات. وقد عبّر إخوته عن ارتباطهم برسائله التي ترشدهم اليوم(مرفق بالصور والفيديو).

وصفت البروفيسورة ماريا لورا كورادي مقاومة القائد عبد الله أوجلان في إمرالي بـ "إنّه أحد الأبطال المعاصرين؛ إذ يمثّل أنطونيو غرامشي بطل عصر الفاشيّة، نيلسون مانديلا بطل عصر التمييز العنصري، وهو يشكّل مصدر إلهامٍ عظيم لجميع المؤيدين للمقاومة والداعين إلى الحريّة والعدالة" وقالت: "يعرف الجميع من هو أوجلان، لكنّه ومع ذلك يُعتقل ظلماً بطريقةٍ غير شرعيّة"(مرفق بالصور).

تضررت 13 مدرسة في مدينة كوباني نتيجة للزلزال في وقت تواصل فيه لجنة من المهندسين أعمال الكشف على المدارس للتأكد من سلامتها(مرفق بالصور والفيديو).

"بحب ألعابي كتير بس بحب أطفال بلدي أكتر"، أي (أحب ألعابي كثيراً لكنني أحب أطفال بلدي أكثر) كلمات بسيطة كتبتها طفلة من مدينة قامشلو والتي تبلغ من العمر7 سنوات في رسالة وقدمتها مع ألعابها وثيابها التي تبرعت بهم لمتضرري الزلزال في سوريا.

يعمل المسؤولون في حكومة دمشق بمحافظة حلب على تخزين ومنع توزيع المساعدات الغذائية والطبية المقدمة من دول عديدة للأهالي المتضررين المنتشرين بأحياء المحافظة، في ظل اتهامات تطال الحكومة بسلب الشحنات الغذائية وبيعها في الأسواق(مرفق بالصور)

وصف الرئيس المشترك للمؤتمر القومي الكردستاني KNK، دعوة منظومة المجتمع الكردستاني لوقف العمليات العسكرية بالإنساني والأخلاقي، مؤكداً في الوقت ذاته أن استمرار هجمات دولة الاحتلال التركي على جبال كردستان وشمال وشرق سوريا يدل على سياسة الإبادة المستمرة ضد شعوب المنطقة(مرفق بالصور).

نوه الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية إلى أن حسابات دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق طغت على الحسابات الإنسانية، وعرضت السوريين للموت، في معرض تعليقه على منع الطرفين عبور مساعدات الإدارة الذاتية إلى السوريين في عموم المناطق السورية المنكوبة(مرفق بالصور).

تحليل

يعاني الشعب السوري منذ أكثر من عقد من الزمن من القتل والتهجير والتغيير الديمغرافي والتعذيب والاعتقال، ليأتي يوم الإثنين 6 شباط وبالتحديد الساعة الرابعة و17 دقيقة فجراً؛ ليزيد من الطين بلة، ويحمل معه كارثة من كوارث الطبيعة متسبباً بأكثر من 8940 بين ضحية ومصاب، ناهيك عن الذين تشردوا ويعانون من أمراض نفسية؛ نتيجة هول الكارثة وفقدانهم لأحبائهم(مرفق بالصور).

ANHA