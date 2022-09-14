مخطط وكالة أنباء هاوار 14 – 9 - 2022

تختتم فعاليات خيمة الاعتصام التي نصبت من قبل قوات حماية المجتمع-المرأة بالتنسيق مع مؤتمر ستار تحت شعار "أين عدالتكم وضميركم"، تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا ولفرض حظر جوي على المنطقة في يومها 34 أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يتنظم مجلس المرأة الديني في مؤتمر الإسلام الديمقراطي في شمال وشرق سوريا بالتعاون مع ملتقى أديان ومعتقدات ميزوبوتاميا ندوة حوارية بعنوان "رسالة الأديان في نشر السلام" وذلك في صالة زانا بمدينة قامشلو الساعة 09:00.(مرفق بالصور والفيديو)

ينظم مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو، مراسم غيابية للشهيدتين دلال نورحق(أسماء آرات)، وزيلان قامشلو (كليستان عثمان)، ويشيع جثمان الشهيد كامبار سويلمز إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو الساعة 17:00(مرفق بالصور والفيديو)

يشيع اهالي مدينة الحسكة في شمال وشرق سوريا جثمان ٥ من شهداء قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي إلى مثواهم الاخير في المدينة، الساعة 17.00 (مرفق بالصور والفيديو)

تدلى حركة الشبيبة الثورية السورية في المنطقة الجنوبية لمقاطعة الحسكة في شمال وشرق سوريا، ببيان حول استمرار هجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة، وغياب المواقف الدولية، في بلدة الشدادي الساعة 12.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في مدينة منبج وريفها، الاجتماع الموسع الأول لمجلس المرأة، الساعة 09.00.(مرفق بالفيديو والصور).

ينظم اتحاد المرأة الشابة والحركة الشبيبة الثورية في إقليم الفرات تظاهرة في قرية طاشلوك جنوب مدينة كوباني تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس ناحية جل آغا اجتماعاً جماهيرياً للحديث عن الوضع السياسي ووضع الشعب في ظل الهجمات التركية على المنطقة، في صالة المركز الثقافي جنوب الناحية الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

أوضحت امرأة داعشية في مخيم الهول أنّ الدولة التركية قد شكّلت جماعات وأسسّت مؤسسات خاصة من أجل الانضمام لداعش والمجيء إلى سوريا، وقالت إنّ ذات الجماعات موجودة في إدلب أيضاً. فيما ناشدت امرأة داعشية روسيّة بلادها لإعادتهم إلى بلدانهم. (مرفق بالصور والفيديو)

قال الرئيس المشترك لحزب الاتحاد السرياني، سنحريب برصوم، إن دولة الاحتلال التركي تسعى إلى عقد اتفاقية مع دمشق، ليتشاركا أمنياً وعسكرياً في ضرب الإدارة الذاتية، مؤكداً أنه يتوجب على حكومة دمشق الالتفات لمطالب الشعب السوري وليس عقد اتفاقات من شأنها تعقيد الأزمة السورية. (مرفق بالصور والفيديو)

أكد والد الشهيدة في صفوف الكريلا بارين شيلان، والشخصية الوطنية المعروفة بالخال سمو، أن الوقت حان للانتفاض في وجه خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) الذي أصبح أداة في يد استخبارات دولة الاحتلال التركي، منتقداً صمت المثقفين والحقوقيين في باشور حيال ممارساته. (مرفق بالصور والفيديو)

تسبب قصف الاحتلال التركي بإصابة مواطن من ناحية تل تمر بنزيف دماغي يستدعي تدخلاً جراحياً، ووالدته ذات الـ 80 عاماً لشظايا لا تزال بعضها موجودة في جسدها، ناهيك عن تدمر المنزل بشكل كلي، إلا إنهم أبوا الخروج من قريتهم، بل جددوا تأكيدهم القتال إلى جانب القوات العسكرية للتصدي للهجمات. (مرفق بالصور والفيديو)

أوضح الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم الفرات، محمد الحمدان، ان قصف جيش الاحتلال التركي على نقاط لقوات حكومة دمشق بالتوازي مع محاولات الأولى للتطبيع معها هو "خطوة لخداع المعارضة المنضوية تحت جناحها من جديد، لتؤكد لها أنها ما زالت في صراع مع النظام".(مرفق بالصور والفيديو)

تقرير

يواصل مرتزقة داعش محاولات تنظيم صفوفهم انطلاقاً من مخيم الهول ما دفع قوى الأمن الداخلي لإطلاق حملة أمنية هناك، إذ يرى مختص في قضايا الإرهاب، أن داعش لديه نهج قديم يسمى "هدم الأسوار" إذ سيطر سابقاً على مدن عراقية وأفغانية وغيرها انطلاقاً من أماكن الاحتجاز، محذراً من أن استمرار تهرب القوى الدولية عن مسؤولياتها والهجمات التركية سيجعل "ظهور خلافة داعش مرة أخرى مسألة وقت".

تحليل

يواجه مخيم هول، حيث تنفذ قوات الأمن في شمال وشرق سوريا عمليات مشتركة، مشاكل مختلفة لأنه يستضيف عائلات داعش. تم إنشاء المخيم في عام 1991 من قبل الأمم المتحدة للاجئين العراقيين الفارين من حرب الخليج، ومعظم السكان الحاليون لا يقيمون كلاجئين. الأسر التي أخرجت من الباغوز، تم إسكانها في المخيم وهو حالياً بمثابة بارود قابل للانفجار. تعيش عائلات أشهر منظمة إجرامية في العالم هناك، مما يشكل خطراً كبيراً.

أرادت الأنظمة القمعية عبر سياسة الاعتقال والإبعاد، إفشال الفاعلية السياسية والنشاط الاجتماعي للمعتقلين، أي نزعهم عن هموم شعوبهم وقضاياهم، لكن ذلك لم يتحقق، إذ تضاعف دور الأسرى والمعتقلين، بعزيمتهم السائلة من خلف القضبان، في قضاياهم الوطنية، وحافظوا رغم البعد، على القرب من قضايا شعوبهم ووجدانهم.

العالم

على وقع التطورات التي تشهدها المنطقة، وبالتزامن مع المفاوضات الجارية بين إيران والغرب في فيينا حول الاتفاق النووي، يحضر لبنان في صلب اهتمامات إيران التي تحاول أن تلعب على خط أزماته لترسيخ حضورها فيه تحت غطاء إنقاذه من عتمته، إذ تعمد إلى تكثيف اتصالاتها مع المعنيين، وسط تساؤلات عن دوافع إصرارها لاستدراج لبنان إلى القبول بيد العون.

ANHA