مخطط وكالة أنباء هاوار 14 – 8 - 2023

أعرب أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية عن رفضهم لما يتعرّض له القائد عبد الله أوجلان من عزلة وانتهاكات من قبل دولة الاحتلال التركي، وطالبوا بحريته الجسدية، وقالوا: "نريده أن يكون بيننا". (مرفق بالفيديو والصور)

سدّ تحرير مدينة منبج الطريق أمام تحكم الدولة التركية في العمق السوري بذراعها المتمثل بداعش، في عملية تشاركية بين المكونات الذين نجحوا في انتزاع المدينة من السياسات الإقليمية الخبيثة، وبناء نظامٍ ديمقراطي تشاركي تعددي في ظل التهديدات التركية المتكررة.

شدد طلال محمد على ضرورة أن تعمل الأحزاب السياسية الكردية والكردستانية معاً بروح ثورية وطنية وتناضل لترتيب البيت الكردي، وقال: "هناك ضرورة ملحة لاتفاق القوى الكردستانية".(مرفق بالفيديو والصور)

يرى مراقبون أن اجتماع أردوغان بقيادات من الإخوان المسلمين قد يكون محاولة لإنقاذ الجماعة وقياداتها في ظل الانهيار الذي تواجهه، فضلاً عن تأثيره على مستقبل العلاقات ومسار التطبيع التركي مع مصر ودول الخليج. (مرفق بالفيديو والصور)

بدأ المزارعون في مقاطعة الشهباء المحاصرة، بجني محصولهم من البصل، بعد شقاء كبير عانوه في الزراعة؛ جراء حصار حكومة دمشق وفقدان المواد اللازمة للزراعة وارتفاع أسعارها، ما أثّر أيضاً على انخفاض المساحة المزروعة. (مرفق بالفيديو والصور)

يقيم المجلس التنفيذي في الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها محاضرة حول 15 آب في مركز الثقافة والفن الساعة 09.00 (مركز الأخبار).

يستذكر البيت الإيزيدي في حلب الذكرى السنوية لاستشهاد المام زكي، في حي الشيخ مقصود، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس الناحية واهالي تل براك مسيرة بمناسبة قفزة 15 اب تنطلق من وسط الناحية الساعة 18:00. (مرفق بالفيديو والصور)

يستذكر اهالي اقليم الفرات شهداء شهر تموز في مزار الشهيدة دجلة بمدينة كوباني الساعة 19:00 (مرفق بالفيديو والصور).