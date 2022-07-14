مخطط وكالة أنباء هاوار 14 – 7 - 2022

يستذكر اهالي ناحية عامودا شهداء 14 تموز بمحاضرة وذلك في مركز الثقافة والفن في ناحية عامودا، 10.00. (مرفق بالفيديو والصور)

يستذكر أهالي مدينة قامشلو شهداء 14 تموز وذلك في الحي الغربي في مركز محمد شيخو للثقافة والفن والحي الشرقي في صالة عفرين في بمدينة قامشلو ، 10:00. (مرفق بالفيديو والصور)

يقدم أهالي ناحية تربه سبي واجب العزاء لذوي الشهيدة روكن جيان الساعة 10:00.(مرفق بالفيديو والصور)

ينظم حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة كوباني اجتماعاً موسعا حول مقاومة 14 تموز، الساعة 11.00 بمركز الثقافة والفن في المدينة. (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مؤتمر ستار في مدينة كوباني فعالية استذكار مقاومة 14 تموز ، وذلك في حي كانيا كوردا في تمام الساعة 7 مساءً. (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم الإدارة الذاتية الديمقراطية في اقليم الفرات اجتماعاً موسعاً في ناحية صرين بمقاطعة كوباني استذكاراً لمقاومة 14 تموز، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر أهالي مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا شهداء مقاومة سجن أمد بمناسبة الذكرى الـ40 لمقاومة الـ14 من تموز، وذلك عبر فعاليات متفرقة في المقاطعة "الحسكة، الدرباسية، تل تمر، الهول"، في التوقيت نفسه الساعة 12.00 (مرفق بالصور والفيديو)

رأى سياسيون ومثقفون في التفاهمات الأخيرة بين تركيا والسويد وفنلندا خطراً على الكرد والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، مؤكدين أن حلف الناتو يسعى إلى تحقيق مكاسب أمام روسيا والصين لذلك يلجأ إلى كل الوسائل لإرضاء دولة الاحتلال التركي التي تساوم على إبادة الكرد.

يسعى الأرمن في شمال وشرق سوريا إلى إعادة إحياء ثقافتهم، عبر دورات تدريبية، تتيح التعلّم باللغة الأرمنية، ويؤكد المتدربون على أهميتها في الحفاظ على الثقافة الأرمنية ونشرها، معربين عن سعادتهم بالفرصة المتاحة لهم في ظل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بعد حرمانهم منها؛ نتيجة الصهر الثقافي والإبادات التي تعرضوا لها، لا سيما بعد عام 1915.

حوّلت مقاومة السجون في 14 تموز عام 1982، السجون والمعتقلات إلى ساحات مقاومة، وأسهمت في زرع روح المقاومة لدى الآلاف من المناضلين الثوريين المعتقلين، ضد سياسات دولة الاحتلال التركي، ولا تزال آثارها واضحة على الذين عانوا من تلك المعتقلات والسجون، كالمناضل الثوري سربست ملا رشيد سعيد الذي قضى 30 عاماً في سجون دولة الاحتلال التركي.

تقرير

شهدت فترة الرئيس الأميركي، جو بايدن، نبرة متفائلة حيال العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، إلا أن المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بخصوص إحياء المفاوضات النووية تمر بحالة مد وجزر. فما هو مصير هذا الاتفاق؟

السياسة

في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المناطق التي تحتلها تركيا وتثبت علاقاتها الوطيدة مع داعش، قال سياسي إن من يحارب مع دولة الاحتلال التركي في هجماتها على شمال وشرق سوريا هم مرتزقة داعش، الذين تستخدمهم في كل مرة بأسماء وأعلام مختلفة.

تحليل

وصلت ثورة روج آفا التي أمضت أعوامها العشر تحت الهجمات والتهديدات إلى مرحلةٍ حرجة. فقد أصبح وجودها قضيةً دوليّة. ومن جهةٍ أخرى هناك قضية تهديدات الدولة التركية التي يجب حلّها. وبغض النظر عن أهمية جميع المحاولات إلّا أنّ لا سبيل آخر سوى القتال إذ يجب خوض مقاومةٍ عظيمة لأنّ أساس هذه القضية هو وجود المكتسبات الكردية. ولأنّ نظام السلطة التركية يؤسس وجوده على إبادة الكرد، فلا يمكن لشيء سوى المقاومة والانتصار تحقيق النتيجة المرجوة وأي شيء غير ذلك سيؤدي إلى إطالة هذه المرحلة فحسب. وبقدر تعزيز القيم المغروسة هناك حاجةٌ إلى الحفاظ عليها من أجل نظامٍ دائم.

ANHA