مخطط وكالة أنباء هاوار 14 – 6 - 2023

أوضحت شخصيات وطنية من ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، أن الشعب الكردي يتعرض لهجمات واستهدافات كثيرة، تستهدف وجوده وكيانه، كفرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان، وشددوا: "أفكار القائد هي سبيل الخلاص وتحقيق النصر، سنستمر في تصعيد النضال حتى تحريره جسدياً".(مرفق بالفيديو والصور).

أوضح عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي عبد الغني أوسو، أن هدف الاحتلال التركي من هجماته على مناطق الدفاع مديا، هو احتلال جنوب كردستان بالكامل، ودعا القوى والأحزاب السياسة الكردية لدعم مقاومة الكريلا. (مرفق بالفيديو والصور).

طالب أهالي دير الزور بضرورة محاسبة معتقلي داعش ومحاكمتهم في أقرب وقت، ومحاسبة كل من يقوم بدعمهم، وأكدوا أن خطر داعش لا يزال موجوداً في ظل الهجمات التركية المتكررة على المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).

بينما يسير العالم نحو مزيد من التقدم والتطوّر في شتى مجالات الحياة المختلفة، وتتصاعد جهود المنظمات النسوية الساعية لتحقيق حرية المرأة، وتتكثف المناشدات والنداءات بضرورة تحقيق مطالبها في الحياة الحرة والقضاء على البنية الذهنية للأنظمة الذكورية والسلطة الأبوية في شتى أنحاء العالم، تواجه المرأة العربية العديد من التحديات في مسيرتها العملية والمهنية والسياسية.

تتحضّر بلدية الشعب في الرقة لإطلاق أكبر مشاريعها بتعبيد الطرق ضمن المدينة، في حين تنفذ بلدية ديرك مشاريع مهمة للمياه والحفاظ على جمالية الناحية، بالإضافة لرش بلدية قامشلو المبيدات الحشرية. (مرفق بالفيديو والصور).

تستمر اعمال اليوم الثاني للمنتدى الحواري تحت شعار "معا من أجل شرق أوسط ديمقراطي، الطريق إلى السلام"، في العاصمة اللبنانية بيروت، على مستوى الشرق الأوسط، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مؤتمر ستار اجتماعا في ناحية جل آغا بخصوص واقع المرأة والتحديات لتي تواجها، في المركز الثقافي في الناحية، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم اهالي ناحية تربه سبيه مظاهرة منددة بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، تنطلق من امام مركز مؤتمر ستار الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يدلي مكتب تجمع نساء زنوبيا بريف دير الزور الغربي ببيان للرأي العام بخصوص قتل النساء في مدينة عفرين، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد اتحاد المثقفين في عفرين كونفرانسه الثالث تحت شعار "المثقف الحر هو روح الأمة الديمقراطية" وذلك في صالة آخين في ناحية فافين، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور)

تدلي منظمة سارا لمناهضة العنف ببيان بخصوص العنف الممارس ضد النساء في المناطق المحتلة، وذلك في مخيم سردم في الشهباء، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم دار المرأة في حلب ندوة حوارية تحت شعار "عدالة المرأة هي عدالة المجتمع"، في صالة طلة حلب في القسم الشرقي لحي الشيخ مقصود، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يشيع أهالي مدينة الرقة جثمان الشهيد محمد حسين حصرم خلال مراسم إلى مزار شهداء الرقة بقرية الحكومية بريف الرقة الشمالي الساعة 18.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم حزب الاتحاد السرياني مسيرة في مدينة قامشلو منددة بمجزرة سيفو تحت عنوان "نريد اعترافاً دولياً بالإبادة الجماعية"، تنطلق من أمام مكتب الحزب، الساعة 20.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA