مخطط وكالة أنباء هاوار 14 – 6 - 2022

تنظم الأحزاب السياسية في مدينة الرقة تظاهرة حاشدة استنكاراً للهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، الساعة 10.00. (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم اتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية السورية مهرجاناً شعبياً يتضمن فعاليات متنوعة وذلك في صالة التاج الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يدلي مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو بياناً حول هجمات الاحتلال التركي والعزلة المفروضة على القائد عبدالله وأوأوجلان وذلك في مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو. 10:00.(مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا بيانا للرأي العام، حيال تصاعد تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو)

تدلي إدارة مخيم الهول بيانا للرأي العام حول واقع المخيم وما يشهده وخطورة استمرار الهجمات على المخيم، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو)

تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وسياسات التغيير الديمغرافي في المناطق المحتلة، ينظم مؤتمر الإسلام الديمقراطي يوم غد الأربعاء، فعالية اعتصام في مدينة قامشلو على مستوى إقليم الجزيرة، ومن المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام. (مرفق بالصور والفيديو).

دعا نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بدران جيا كرد القوى السياسية الديموقراطية الوطنية وجميع أبناء الشعب السوري القيام بدورها المنوط بها في التصدي للاحتلال التركي، كما دعا الجيش السوري إلى "حماية الحدود من الهجمات الخارجية".

يرى مثقفون أن تصاعد النبرة العدوانية لدولة الاحتلال التركي وارتفاع وتيرة هجماتها ضد شمال وشرق سوريا يعود إلى الضربات الموجعة التي تتلقاها في مناطق الدفاع المشروع، وطالبوا الشعب الكردي بتوحيد صفوفهم في وجه المحتلين. (مرفق بالصور والفيديو).

تهدف سلطات الاحتلال التركية عبر اعتقال الصحفيين لإخفاء حقيقة النظام الحاكم، واعتبروها محاولة إنهاء دور الإعلام الحر وفي مقدمته الصحافة الكردية كما الحركة السياسية الكردية في تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

الموت بالنسبة لأهالي قريتي تل عجار وكفر أنطون في الريف الشمالي لمقاطعة الشهباء أهون عليهم من ترك ديارهم للاحتلال التركي ومرتزقته، لا سيما بعد أن كادت القذائف تودي بحياة مواطنين جعلوا من المقاومة سلاحاً في وجه العدو. (مرفق بالصور والفيديو).

اعتبر فنانون ومثقفون الوقوف مع الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية في معركة الدفاع عن الثورة واجباً وطنياً أخلاقياً. (مرفق بالصور والفيديو).

اعتبر شيوخ ووجهاء عشائر عربية أن الهجمات التركية المتواصلة على المنطقة تهدف إلى تمزيق النسيج الاجتماعي وإذكاء الصراعات ومنح الفرصة لداعش لتنظيم صفوفه مجدداً. (مرفق بالصور والفيديو).

حققت جمعية تشاركية قروية، النجاح كأول عملية إنتاج للسماد الطبيعي في شمال وشرق سوريا باستخدام الديدان للاستفادة من فضلاتها وإنتاج سماد عضوي غني بالنتروجين. (مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

أكد الأمين لعام للحزب الاشتراكي المصري، أحمد بهاء الدين شعبان، أن مشروع العثمانية الجديدة يشكل محاولة واهمة، لـ "استعادة الماضي الغابر الذي انتهى وولّى"، مشيراً إلى أن "النظام الفاشي التركي" هو عدو مباشر وأساسي لكل من العرب والكرد، ومصلحتهما المُشتركة هي في توحيد إرادتهما للخلاص من هذا العدوان الخطر.

حوار

قال مهراج أورال إن قوات سوريا الديمقراطية تلتزم بموقف واضح منذ بداية تهديدات الاحتلال من قبل الدولة التركية، وقال إن جميع المكونات الاجتماعية الأخرى، وخاصة روسيا وإيران وحزب الله والمقاومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية يجب أن تتحد ضد الاحتلال وتخوض "حرب الحرية الأخيرة. ".

ANHA