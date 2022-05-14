مخطط وكالة أنباء هاوار 14 – 5 – 2022

-تخرج حركة الشبيبة الثورية السورية في مدينة الحسكة، في مسيرة بالسيارات، دعماً لمقاومة قوات الدفاع الشعبي ضد هجمات الابادة من قبل دولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني PDK ، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

-يدلي مجلس المرأة السورية، وبصدد سياسات دولة الاحتلال التركي في اجراء التغيير الديمغرافي بياناً، أمام مبنى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مدينة قامشلو الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

-يشيع أهالي ناحية تل كوجر في مقاطعة قامشلو، جثمان الشهيد هادي الشوجا إلى مزار عقاب الأسود، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

-يقيم حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري ندوة تحت عنوان " الهوية الوطنية والانتماء"، وذلك في مدينة حلب الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس سوريا الديمقراطية محاضرة حول التغير الديمغرافي في سوريا وخطط تركيا لبناء مستوطنات في المناطق المحتلة، وذلك في حديقة القراءة بمدينة الحسكة ، الساعة 11.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مؤتمر ستار وحقوقيون في مدينة الحسكة ببيان، حول العزلة المفروضة على القائد اوجلان، وذلك في الساعة 12.00 (مرفق بالصور والفيديو).

-تقيم حركتا مزبوتاميا للثقافة والفن والهلال الذهبي مراسم لاستذكار الشهيدة الفنانة مزكين (غربت آيدن)، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، الساعة 15.00(مرفق بالصور والفيديو).

-قالت أمهات مقاتلي ومقاتلات الكريلا إن الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني لن يصمدا أمام مقاومة الكريلا، ولن يستطيعا احتلال شبر من مناطق آفاشين ومتينا وزاب، كما أكدن على مساندتهن ودعمهن لمقاومة أبنائهن(مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح المحامي في لجنة الدفاع عن السيد عبدالله أوجلان في شمال وشرق سوريا، محمود خلو أنّ وقت حرية القائد عبدالله أوجلان قد حان منذ زمن وقال: "سنفعل ما يلزم كمحامين لتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان"(مرفق بالصور والفيديو).

-استهجن سوريون مواقف ما تسمى "القوى الضامنة لوقف إطلاق النار في شمال وشرق سوريا" حيال ما تتعرض له مناطقهم من هجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة، رغم وجودها في المنطقة، مؤكدين أن الغاية من تلك الهجمات تهجير أهالي المنطقة وتغيير ديمغرافيتها(مرفق بالصور والفيديو).

-مع استمرار خطر مرتزقة داعش، دعا سياسي وحقوقي إلى ضرورة إيجاد حل عاجل لملف مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا(مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح شيوخ ووجهاء العشائر العربية في الرقة ومنبج أن تكاتف العرب والكرد حرر شمال وشرق سوريا من إرهاب داعش، وخلص العالم من خطره، مؤكدين "مثلما حررنا أراضينا من داعش سنتكاتف لنتصدى أي هجوم يستهدف أمننا ووحدتنا"(مرفق بالصور والفيديو).

مؤسسات، لجان وجامعات روج افا عن تقييم مستوى اللغة الكردية في روج افا:" بلغ مستوى التعليم باللغة الكردية مرحلة الجامعة. ويتم التعلم باللغة الكردية في مستوى الماجستير حاليا. تطورت اللغة الكردية في الثورة وعلى الشعب الكردي ان يكون اهلا لهذا التقدم."(مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

-عدّ السياسي بكر حج عيسى أن مشروع توطين مليون لاجئ سوري في الأراضي التي تحتلها تركيا في سوريا أخطر مشروع ضد الكرد، داعياً الأحزاب والقوى السياسية الكردية للتحرك بحزم ضد المشروع الاستيطاني(مرفق بالصور والفيديو).

-تؤكد التحركات المستمرة للدولة التركية في المنطقة عموماً وسوريا والعراق خصوصاً أن هذه الدولة وقادتها جادون في حديثهم عن إعادة المنطقة إلى العهد العثماني، فما هي حقيقة مشروع "العثمانية الجديدة"، وكيف استغل حزب "العدالة والتنمية" أوضاع المنطقة للشروع في تطبيقه؟(مرفق بالصور).

ANHA