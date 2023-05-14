مخطط وكالة أنباء هاوار 14 – 5 - 2023

أوضح الرئيس المشترك لدائرة الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن مبادرة الإدارة الذاتية لحل الأزمة السورية أكدت على الثوابت الوطنية التي تعبّر عن مشروعها الديمقراطي، وقد لاقت صدى إعلامياً إيجابياً كبيراً على الصعيد المحلي والدولي والعالمي. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في الرقة والطبقة، استمرارهم بالنزول إلى الساحات والمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، مشددين على ضرورة رص الصفوف ودعم قوات الدفاع المشروع وقوات سوريا الديمقراطية، لإكمال الدرب الذي رسمه القائد. (مرفق بالفيديو والصور).

أنفقت تركيا، خلال 40 عاماً 3 ترليون دولار على إبادة الكرد، هجّرت منهم ما يزيد عن مليون كردي قسراً، وقتلت عشرات الآلاف منهم على الهوية، واليوم يسعى الكرد الذين لهم كلمة الفصل في الانتخابات، إلى صناعة السلام وإزاحة حكم رجل طغى لمدة عقدين، تعرضوا فيهما لشتى أنواع التمييز والعنصرية.

جهزت هيئة الزراعة والري في شمال وشرق سوريا، 28 مركزاً في مناطق شمال وشرق سوريا لاستقبال محصولي القمح والشعير من المزارعين، مجهزة لاستيعاب 850 ألف طن من المحاصيل. (مرفق بالفيديو والصور).

يحمل إبراهيم خليل (15 عاماً) كتابه تحت ضوء خافت لدراسة ما أمكن من مواده الدراسية، ضمن خيمته في مخيمات مهجري عفرين المحتلة، تحضيراً لامتحانات الشهادة الإعدادية، معتمداً على ما يتيسر له من مصادر إنارة، وسط الظلام الدامس الذي يخيم على محيطه جراء حصار حكومة دمشق. (مرفق بالفيديو والصور).

تستمر فعاليات مهرجان أوركيش الموسيقي الثاني لليوم الرابع على التوالي في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، الساعة 14.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يخرج أهالي ناحية تل تمر في تظاهرة جماهيرية تأييد لحزب الخضر اليساري في الانتخابات في شمال كردستان وتركيا، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يفتتح حزب الاتحاد السرياني في ناحية تل تمر مقرا له في مركز الناحية، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم هيئة التربية والتعليم في مقاطعة عفرين والشهباء حفلة بمناسبة يوم اللغة الكردية، وذلك في مخيم برخدان التابعة لناحية فافين، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA