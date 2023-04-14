مخطط وكالة أنباء هاوار 14 – 4 – 2023

شن جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا منذ 14 نيسان عام 2022 وحتى اليوم؛ 13955 هجوماً بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية والطائرات الحربية والمروحيات القتالية، الدبابات والمدافع، وفي مقابل هذا خاضت قوات الكريلا مقاومةً ملحمية تعتبر أول مقاومة استمرت لكل هذه الفترة في تاريخ كردستان، حيث أجبرت المحتلين على الفرار(مرفق بالصور).

أكد الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عادل حج كرعو أن الذين سلّموا المقاتل هارون لدولة الاحتلال التركي سيحاسَبون، معتبراً أنه لا فرق بينهم وبين ما يسمى بالمجلس الوطني الكردي(مرفق بالصور والفيديو).

أكد شبيبة الطبقة، أن هدف دولة الاحتلال التركي من تشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان هو تحقيق مساعيها وأطماعها الاستعمارية، وشددوا على تكثيف النضال حتى تحقيق حريته الجسدية(مرفق بالصور والفيديو).

بات القطاع الطبي في سوريا من أضعف القطاعات على الرغم من أهميته، حيث يفتقر إلى الكوادر البشرية بالإضافة، إلى انعدام الرقابة وانتشار الفساد الإداري والمحسوبيات، مما يهدد حياة المواطنين الذين يضطرون للجوء إلى المرافق الصحية في مناطق حكومة دمشق(مرفق بالصور).

بعد إعلان حزب الشعوب الديمقراطي المعارض دخوله الانتخابات البرلمانية في تركيا المقرر إجراؤها في 14 أيار القادم، باسم حزب الخضر اليساري وداخل تحالف "الكدح والحرية"، وتجنباً لمسألة احتمال إغلاق الحزب في الدعوى المرفوعة بحقه أمام المحكمة الدستورية العليا، باشر الحزب الحملة الانتخابية في المدن الكردية والتركية وتعالت الروح المعنوية مرة أخرى لدى الجميع للعمل والنضال معاً لتحقيق نتائج مذهلة على الأرض في هذه الانتخابات(مرفق بالصور).

تشهد الأزمة اليمنية تطورات متسارعة منذ الإعلان عن اتفاق عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، الذي تم توقيعه في بكين الشهر الماضي(مرفق بالصور).

ANHA