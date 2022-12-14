مخطط وكالة أنباء هاوار 14 – 12 – 2022

يشيع أهالي مدينة الحسكة جثمانا الشهيدين صالح عبدالرحمن برهو ومحمد حميد المعلش، من قوات سوريا الديمقراطية وذلك في مزار الشهيد دجوار بقرية داوودية (مرفق بالصور والفيديو).

تنصب لجنة حرية القائد في الرقة خيمة اعتصام للمطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان الجسدية، تستمر ليومين متتالين، في ساحة المركز الثقافي سابقاً، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

تنظم المؤسسة الدينية في الطبقة ندوة حوارية تحت شعار "الإسلام ما بين الشورى وممارسة الديمقراطية وذلك في صالة المجلس التشريعي الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

ندد مواطنون في دير الزور والطبقة بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان، وطالبوا بالكشف الفوري عن وضعه في معتقل إمرالي. كما انتقدوا خضوع لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية لسياسات القوى التي نفذت المؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح خبراء ومحللون مصريون، أن الدولة التركية المحتلة تسعى لإقامة منطقة عازلة ضد وجود الكردي والعربي في الشمالين السوري والعراقي، واستنكروا صمت القوى الدولية إزاء الجرائم التركية ضد شعوب المنطقة(مرفق بالصور والفيديو).

طالب أهالي إقليم الفرات الذين شاركوا في خيمة الاعتصام للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان في مدينة كوباني، المنظمات الحقوقية بالقيام بواجبها الأخلاقي والإنساني تجاه القائد، مؤكدين أنهم خلف القائد روحاً وجسداً، وسيناضلون حتى ينال حريته الجسدية(مرفق بالصور والفيديو).

تواصل دولة الاحتلال التركي، قصفها على مدينة منبج، مهددة حياة أكثر من 44 ألف شخص، منتشرين في 18 قرية من قرى المدينة منذ تحرير منبج من مرتزقة داعش في الـ 15 من آب عام 2016(مرفق بالصور والفيديو).

لقى تقليل حكومة دمشق مخصصات مادة مازوت التدفئة والكهرباء في مناطق سيطرتها؛ استهجان الأهالي الذين أكدوا أن وضعهم المعيشي صعب للغاية، ولا يستطيعون تأمين لقمة عيشهم(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

باشرت إدارة مخيمي واشو كاني وسري كانيه توزيع مادة المازوت التدفئة ومستلزمات شتوية على المهجرين، في وقت لا تؤدي فيه المنظمات الموجودة في المخيم أي دور لمساعدتهم(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA