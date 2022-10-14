مخطط وكالة أنباء هاوار 14 – 10 – 2022

تعقد لجنة مهجري سري كانيه/رأس العين/رش عينو، في اليوم الأخير من حملة " العودة الأمنة حق مشروع"، ندوة حوارية موسعة للمحاميين والقضاة والقانونيين، بالتزامن مع اعلان انتهاء الحملة من خلال الادلاء بياناً الى الرأي العام، وذلك في الساعة 16,00 في مخيم سري كانيه(مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مهجري سري كانيه وكري سبي القاطنين في مخيم نوروز، شمال شرق مدينة ديرك بياناً إلى الرأي العام حول القصف التركي لسيارة بالقرب من مخيم نوروز، وذلك في تمام الساعة 11:00( مرفق بالصور والفيديو).

تقيم اللجنة التحضيرية لمهرجان ارين المسرحي "آرين جدائل السلام" حفل ختامي في مركز باقي خدو لثقافة والفن لتكريم الفرق المشاركة في المهرجان والتي استمر عروضها المسرحية لمدة 10 ايام على التوالي، وذلك في تمام الساعة 15:00(مرفق بالصور والفيديو).

مع دخول المؤامرة الدولية على القائد أوجلان عامها 25، أكد الناطق باسم المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، فرزندا منذر، أنهم سيكثفون جهودهم الدبلوماسية والحقوقية للوصول إلى كل المنظمات الحقوقية العالمية، للضغط دولياً على تركيا وكسر العزلة المشددة خلال هذا العام، داعياً كل الشعوب للتكاتف ونشر فكر القائد على أوسع نطاق(مرفق بالصور والفيديو).

استنكرت النساء في ناحية عامودا العزلة المشدّدة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والهجمات التي تشنّها دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا. كما حيّين الانتفاضة التي تقودها المرأة في روجهلات كردستان وإيران وقلن: "حان وقت الحرية وانتصار ثورة كردستان"(مرفق بالصور والفيديو).

اتخذت المناضلة، زينب محمد، مبدأ "لا يوجد عمل شاق، متعب أو خطر، هناك عمل ويجب القيام به على أكمل وجه" لمواصلة نضالها ضد الأنظمة الاستبدادية والذكورية، ومناهضة كافة أشكال هجمات الاحتلال والإبادة، إلى أن وصلت إلى مرتبة الشهادة أثناء كفاحها في حماية الإنسانية من خطر داعش(مرفق بالصور والفيديو).

تجدد الاقتتال في المناطق السورية التي تحتلها تركيا وخاصة في عفرين وسط إرسال مرتزقة "تحرير الشام" أرتالها من إدلب إلى عفرين وذلك بالتزامن مع الحديث عن خطوات تمهيدية من قبل أنقرة ودمشق لبدء التفاوض، فما هي أهداف هذا الاقتتال؟(مرفق بالصور).

السياسة

تكللت الجهود التي بذلها مجلس سوريا الديمقراطية، عقب مؤتمره الثالث، بتشكيل لجنة الإعداد لمؤتمر الشخصيات والقوى الديمقراطية، وكشف رياض درار أن النتائج المرجوة من المؤتمر هي تشكيل منصة جامعة للديمقراطيين، وأخذ مكانها في كل الاستحقاقات القادمة، ووضع الحلول الإيجابية للمشكلة السورية المتأزمة بعيداً عن التدخلات الخارجية(مرفق بالصور).

المرأة

منذ نحو شهرٍ والعالم يتحدّث عن جينا أميني، الفتاة الشابة الكردية المنحدرة من مدينة سقز في روجهلات (شرق كردستان)، البالغة من العمر 22 عاماً، والتي قُتلت وهي ما تزال في ريعان شبابها في طهران، على يد السلطات الأمنية بحجة أنها لم تلتزم بقواعد الحجاب التي تفرضها إيران على النساء هناك، حيث أوقد مقتلها شرارةَ احتجاجاتٍ شعبية كبيرة، عمّت عشرات المدن الكردية والإيرانية في كافة أنحاء البلاد، بمشاركة مختلف مكونات الشعب الإيراني من الأذر والكرد والعرب والبلوش الذين هتفوا معاً وبصوتٍ واحد في وجه سياسات النظام وممارساته "jin jiyan azdaî" أي "المرأة، الحياة، الحرية"(مرفق بالصور).

الثقافة والفن

يسعى مهرجان أوصمان صبري للأدب إلى تطوير القراءة وجعلها ثقافة راسخة في المجتمع، وحماية اللغة الكردية من الصهر، بينما أكد عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان، عبد المجيد خلف، أنهم يسعون إلى تطوير كل الأجناس الأدبية في المهرجان من خلال التركيز على جنس أدبي معين كل عام(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA