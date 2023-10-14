مخطط وكالة أنباء هاوار 14 – 10 - 2023

ندد فنانين كرد من مقاطعة عفرين والشهباء بمؤامرة 9 تشرين الأول التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان وقالوا: "ينير فكر وفلسفة القائد آبو بصيرة الشعب الكردي ودربه".(مرفق بالفيديو والصور).

سعت وتسعى دولة الاحتلال التركي ومنذ انطلاق شرارة ثورة 19 تموز، للقضاء على الشعب الثوري الذي سلك طريق الحرية والديمقراطية ووحّد صفوفه تحت كنف الأمة الديمقراطية، وهدف لإبادته عبر تنفيذ عشرات المجازر بحقه.

شددت النساء من الرقة على أهمية العلاقات التاريخية التي تربط الكرد والعرب منذ آلاف السنين، مشيرات إلى أن تكاتف المكونات أفشل المحاولات الساعية لإحداث الفتن والنعرات بينهما، عبر استنادها إلى مفهوم الأمة الديمقراطية. (مرفق بالفيديو والصور).

قال قائد مجلس تل أبيض العسكري رياض الخلف إن قوات سوريا الديمقراطية لن تتوانى عن التضحية لتحرير المناطق السورية التي احتلتها تركيا ورفع الظلم عن أهالي المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).

تحت شعار "المحاماة الرسالة الأسمى لتحقيق العدالة الاجتماعية" يعقد اتحاد المحامين في الرقة المؤتمر السنوي الرابع في مدينة الرقة في القاعة المركزية للمحامين، الساعة 10.00 (مرفق بالفيدو والصور).

تدلي المبادرة الشعبية ببيان لإعلان انطلاق حملة تحرير القائد عبدالله اوجلان في ملعب الشهداء 12 اذار في مدينة قامشلو، الساعة 10.45 (مرفق بالفيديو والصور).